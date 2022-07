Frika nga përballja me Putinin do të çojë në fitoren ruse në Ukrainë

Rezistenca madhështore e popullit ukrainas ka tërhequr admirimin e gjithë botës, por ne nuk duhet të kemi iluzione. Pa një ndryshim të qartë në politikë nga SHBA, NATO dhe BE, Ukraina nuk do të fitojë. Pasojat e kësaj do të jenë të rënda, jo vetëm për vetë Ukrainën, por për Perëndimin dhe komunitetin e gjerë ndërkombëtar.









E gjithë strategjia fillon me një pyetje të thjeshtë: cili është qëllimi politik? Përgjigja këtu është e drejtpërdrejtë. Ukraina kërkon të rimarrë territorin e saj kombëtar dhe t’i japë një disfatë vendimtare ushtrisë ruse që do t’i japë fund agresionit grabitqar të Rusisë dhe do të sigurojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.

Megjithatë, synimet politike të SHBA-së, NATO-s dhe BE-së janë shumë më pak të qarta. Ukraina nuk ka nevojë për trupa të huaja për të fituar. Ajo që ka nevojë është ndihma ekonomike, politike dhe ushtarake nga NATO dhe BE. Deri tani nuk mjafton ajo që është dhënë.

Në frontin ekonomik, Ukraina është efektivisht pa dalje në det për shkak të kontrollit rus të Detit të Zi. Vendi nuk është në gjendje të eksportojë grurin dhe mallrat e tjera nga të cilat varet ekonomia e tij.

Sanksionet amerikane dhe evropiane ndaj Rusisë janë vendosur, por varësia e vazhdueshme nga energjia ruse do të thotë që Evropa ende po dërgon miliarda dollarë në Rusi çdo javë. Siç ka theksuar ish-zëvendës këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Rick Waddell, “një ekonomi ruse që është e vetë-mjaftueshme në bujqësi dhe energji kërkon shumë vrasje”. Për sa kohë që Evropa vazhdon të financojë agresionin rus, lufta do të vazhdojë.

Ukraina dëshiron urgjentisht të integrohet me Perëndimin për të shmangur thithjen në Federatën Ruse ose një kastrim efektiv që përbën të njëjtën gjë. Udhëheqësit e BE-së së fundi i dhanë Ukrainës statusin zyrtar të kandidatit, por Franca dhe Gjermania po vonojnë anëtarësimin në BE nga frika se mos zemërojnë Putinin. Nga ana e saj, SHBA-ja ka publikuar një listë të gjatë masash që nuk do të marrë në konflikt, duke e qetësuar Putinin dhe duke thjeshtuar planifikimin rus. Që nga fillimi, anëtarësimi në NATO ka qenë jashtë tryezës.

Udhëheqësit politikë kanë bërë shumë nga “uniteti” i treguar nga komuniteti transatlantik në kundërshtimin e Putinit që nga fillimi i luftës, por realiteti duhet të duket shumë ndryshe në Kiev.

Ushtarakisht, Perëndimi ka bërë shumë për të forcuar mbrojtjen e Ukrainës, duke ofruar raketa antitanke dhe të mbrojtjes ajrore në sasi, si dhe topa artilerie dhe municione. Ndihma e konsiderueshme financiare, dronët dhe (raportohet) shkëmbimi i inteligjencës kanë forcuar mbrojtjen e fortë të Ukrainës ndaj Kievit dhe Kharkiv.

Në të njëjtën kohë, administrata Biden dhe udhëheqësit kryesorë evropianë kanë tërhequr një vijë të fortë duke mohuar avionët luftarakë, tanket dhe artilerinë me raketa me rreze të gjatë, përveç në sasi nominale. Efekti neto ka qenë që t’i mohohet Ukrainës aftësia për të kryer operacione të vërteta sulmuese apo edhe për të mbrojtur territorin e saj me sukses.

Pavarësisht një epërsie të qartë cilësore, Ukraina nuk mund të fitojë për sa kohë që i mungojnë këto aftësi. Lufta moderne me intensitet të lartë kërkon fuqi ajrore dhe fuqi zjarri me rreze të gjatë. Pa to, Ukraina është e dënuar me një konflikt të ngrirë dhe humbjen e mundshme të rajoneve të Luhanskut dhe Donjeckut së bashku me territorin e pushtuar në jug të vendit që lidhet me Krimenë.

Lufta e deritanishme ka zbuluar mangësi befasuese ruse në luftën e kombinuar të armëve, logjistikën, inteligjencën dhe operacionet ajrore. Megjithatë, mangësi të tilla nuk janë të përhershme. Në vend të kësaj, Rusia tashmë po demonstron një aftësi për të mësuar dhe përshtatur.

Shpresat perëndimore se Putini do të bjerë ose do të tërhiqet janë po aq iluzore. Vlerësimi i tij i pëlqimit mbetet i lartë dhe së fundmi ai ripohoi ambicien e Rusisë për të rimarrë territoret e mëparshme që dikur i përkisnin Perandorisë Ruse.

Të paktën që nga fjalimi i tij i famshëm i vitit 2007 në Konferencën e Sigurisë në Mynih, Putin ka qenë i qartë dhe i qëndrueshëm në armiqësinë e tij ndaj Perëndimit dhe ambicien e tij për të rikthyer “madhështinë” ruse. Pas Gjeorgjisë, Krimesë, Donbasit, Sirisë dhe tani pushtimit të plotë të Ukrainës, ai duhet të merret seriozisht me fjalën e tij.

Në fjalimin e tij publik, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka pohuar në mënyrë të përsëritur se Ukraina nuk do të lejojë fuqitë e tjera të detyrojnë një zgjidhje të negociuar duke i lënë kontrollin e territoreve të pushtuara Rusisë. Kjo do ta linte Ukrainën një shtet të gjymtuar ekonomikisht.

Por realiteti është se Ukraina nuk mund të mbijetojë pa mbështetje të fortë të jashtme. Kjo mbështetje është qartësisht e kushtëzuar. Duke i mohuar Ukrainës atë që i duhet për të fituar, Perëndimi do ta detyrojë Zelenskyin në tryezën e bisedimeve, duke i dhënë Putinit fitimet territoriale që i nevojiten për të kërkuar fitoren. Kështu përfundon kjo.

Po pastaj? Shumë argumentojnë se frika nga NATO do ta largojë Putinin nga agresioni i mëtejshëm. Por veprimet dhe retorika e vetë Putinit e hedhin poshtë këtë supozim. Pasi ndaloi për të rindërtuar ekonominë dhe ushtrinë e tij dhe për të zbatuar lehtësimin e sanksioneve, ai do të rindez konfliktin edhe një herë.

Mbi të gjitha, lufta në Ukrainë e ka mësuar Putinin se NATO dhe BE do të bëjnë shumë për të shmangur përballjen me të. Këtu qëndron rreziku i vërtetë.

Përshtati nga Atlantic Council- Gazeta Shqiptare