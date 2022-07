Gjermania “digjet” nga kriza e çmimeve, Ministri i Financave po përgatit një dasmë treditore

Kriza energjetike e Gjermanisë dhe rritja e çmimeve të mallrave nuk po e pengojnë Ministrin e Financave të vendit, Christian Lindner, të festojë me bollëk martesën e tij të dytë treditore.









Dasma e çiftit do të bëhet në ishullin Sylt, një ishull në Detin e Veriut që tërheq gjermanët e shquar dhe të pasur.

Kreu i Demokratëve të Lirë (FDP) nesër do të martohet me gazetaren Franka Lefeld.

Çifti martohet në 24 orë me një martesë civile. Të premten do të bëhet dasma, ndërsa të shtunën dasma fetare në kishën e Aachen “Saint Severin”.

Shkrimi i Bild

Për tre ditë, Christian Lindner dhe Franka Lefeld do të festojnë dasmën e tyre në një kohë kur shumë gjermanë po luftojnë për të përmbushur nevojat e jetës së përditshme, komenton gazeta gjermane Bild.

Në sofrën e dasmës që do të mbahet në hotelin me pesë yje “Edel”, vend të spikatur do të ketë sallata me gaforre dhe shampanja, siç raporton revista “Bunte”.

Të ftuarit nuk do t’i kalojnë 140 , mes tyre përveç kancelarit gjerman Olaf Scholz, i gjithë kabineti ka marrë ftesë.

Ministri gjerman i financave zyrtarizon lidhjen e tij me gazetaren bukuroshe të gazetës “Die Welt”, Franca Lehfeld, duke zgjedhur ditën kur u takuan për herë të parë katër vite më parë.

Për t’u veshur si dhëndër, 43-vjeçari Lindner ndoqi një dietë dhe humbi 12 kilogramë, siç komenton gazeta gjermane “Bild”.

Fejesa e çiftit u zhvillua në mesin e shtatorit në Berlin, në ditëlindjen e Lefeld, në një rreth të ngushtë familjar, në tavernën e famshme greke “Kasambalis”.

“Ne jemi shumë të lumtur”, thotë 33-vjeçarja Franka Lefeld, duke iu referuar dasmës së tyre të ardhshme.

Çifti bën përgatitjet e ethshme për ta bërë gjithçka perfekte.

Festa e dasmës

Ceremonia e dasmës do të zhvillohet në Hamburg dhe festa më në fund do të bëhet në ishullin Silt, i cili i përket shtetit të Schleswig-Holstein, siç komenton gazeta “Bild”.

Fillimisht, 43-vjeçari Lindner – lider i Partisë Liberale (FDP) dhe e dashura e tij kishin planifikuar një dasmë romantike në Toskanë.

Megjithatë, pandemia si dhe lufta në Ukrainë luajtën një rol në ndryshimin e planeve të çiftit.

Por problemi më i madh që e detyroi ministrin të anulonte dasmën në Itali ishte për arsye sigurie pasi ai është anëtar i qeverisë gjermane.

Autoritetet italiane nuk mund t’i garantonin mbrojtjen e të ftuarve, shkruan revista “Bunte”.

Lindner dhe Lefelt u takuan në vitin 2018 dhe që atëherë janë të pandarë.

Franka Lefelt prej disa vitesh merret me reportazh politik për rrjetin “RTL”.

Një vit më parë, ajo intervistoi kandidatët për kancelar të Unionit të Krishterë, Armin Lasset dhe Partisë Social Demokrate (SPD), Olaf Solz (kancelar aktual).

“Duke qenë se jemi të dy personazhe publike, është e rëndësishme për mua të theksoj se kam mendimet e mia në jetën time private dhe se jam e pavarur si gazetare”, tha Franka Lefelt, e cila tashmë i është bashkuar stafit të gazetës “Die Welt”. Trajtimi transparent i jetës sime private e tregon këtë. Prandaj nuk e kam përmendur më parë partinë “Demokratët e Lirë” (FDP). Me sa di dhe besoj do të vazhdoj punën time”, shton ajo.

Nga ana e tij, 43-vjeçari Lindner është shprehur se e adhuron Frankën jo vetëm sepse ajo është dakord me të në shumicën e çështjeve, por sepse është një “shpirt i pavarur”.

Liberali Lindner tashmë ka shprehur dëshirën për të pasur fëmijë me të dashurin e tij.

Martesa e tij e parë

Në vitin 2018, 39-vjeçari i atëhershëm lideri i Demokratëve të Lirë (FDP) dhe Dagmar Rosenfeld, shtatë vjet më i madh se ai, kryeredaktor në gazetën “Die Welt”, u divorcuan pas shtatë vitesh martesë.

Lindner dhe gazetarja 46-vjeçare gjermane u martuan në vitin 2011 .

Gazetarja me flokë të zeza i ka dhënë Lindnerit jo vetëm këshilla stilistike, por edhe e ka drejtuar drejt politikës duke i hapur… dyert medias, siç kishte komentuar revista Spiegel.

Madje, shkruhej se ajo e mbështeste hapur bashkëshortin e saj të atëhershëm.