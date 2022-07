“Inceneratorët e kanë djegur qeverinë”/ Nard Ndoka flet nga takimi i Berishës: Ka shumë të majtë që nuk pajtohen me Ramën!

Kryetari i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka ishte i pranishëm në aktivitetin e organizuar nga Sali Berisha. Në fjalën e tij, Ndoka u shpreh se të keqen duhet ta shohim fillimisht tek opozita. Sipas tij, ka shumë të majtë që nuk e duan këtë qeveri, duke i bërë thirrje që të dalin në protestë.

Sipas Ndokës, afera e inceneratorëve e ka djegur qeverinë, ndërsa u shpreh besimplotë se rikthimi i Berishës është i një rëndësie kombetare.

“Ne duhet ta shohim të keqen tek vetja jonë dhe opozita. Për faktin se qytetarët na janë përgjigjur në cdo moment. Protestat kanë qenë maksimale. Për fatin e keq u shitën këto kauza. Duhet të rrisim besimin. Me të vërtetë është një moment i rëndësishëm për kombin tonë rikthimi juaj, zoti Berisha. Ju e keni besimin e qytetarëve, jo vetëm si politikan dhe burrë shteti, por edhe si një njeri që jeni ngritur në karrierën tuaj politikë, kur të tjerët kanë menduar se jeni fundosur. Besimi është rritur. Në këto momente besimi është maksimale. Qytetarët nuk kanë besim që kauza do të shitet. Këta e kam vuajtur unë me Lulzim Bashën. Fatkeqësi Lulzim Basha, për opozitën ishte një dramë. Sot kjo më nuk ekziston. Besimi është rritur dhe qytetarët do të jenë në shtet. Kjo është kryesorja. Djegësit, jo inceneratorët e kanë djegur qeverinë, por nuk kishte nje shpresë për qytetarët kush do ta drejtonte vendin. Sot e kanë një model. Sipas gjykimit tim, një qeverisje me prove jo se po presim me një lëvizje të re, sot ne kemi një personazh që ka dhënë prova që di të qeverisë shumë mirë. Unë i bëj thirrje cdo qytetari, qoftë i majtë apo i djathtë. Ka edhe shumë të majtë që nuk pajtohen me këtë qeverisje me këtë arrogancë”, tha ai.