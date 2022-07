Marrëdhëniet/ Kush janë më të kënaqur me seksin – 4 këshilla për kënaqësi më të madhe

Çdo “recetë” për një marrëdhënie të suksesshme do të përfshinte kënaqësinë seksuale si një përbërës të domosdoshëm. Por nga çfarë varet, çfarë mund ta garantojë dhe kush mund ta përjetojë më lehtë?









Psikologu Arash Emamzadeh, i diplomuar në Universitetin e Kolumbisë Britanike në Kanada, përpiqet t’u përgjigjet pyetjeve të mësipërme, duke cituar një studim të fundit të botuar në Journal of Social and Personal Relationships mbi faktorët (individual dhe në nivel marrëdhëniesh) që mund të parashikojnë kënaqësinë seksuale.

Programi hulumtues përfshiu rreth 1,900 pjesëmarrës me një moshë mesatare 32 vjeç dhe një gjatësi mesatare të marrëdhënies prej shtatë vjetësh. Përveç personave në një lidhje (me ose pa bashkëjetesë) ose martesë, në kampion janë përfshirë edhe beqarët (12%) të të gjitha orientimeve seksuale. Duke përdorur mjete specifike metodologjike – pyetësorë dhe shkallë vlerësimi – në lidhje me profilin demografik, marrëdhënien dhe kënaqësinë seksuale, ndjeshmërinë, perceptimin e dashurisë dhe seksit, dëshirën seksuale dhe mënyrën se si ato trajtojnë çështjen e seksualitetit, ndër të tjera, studiuesit arritën në përfundimin se kënaqësia seksuale mund të të parashikohet për 48-62% të popullsisë dhe për më tepër se:

Kënaqësia e marrëdhënieve doli si parashikuesi më i fortë i kënaqësisë seksuale

Një tregues tjetër, sado më i dobët, ishte dëshira për seks me partnerin (dëshira e dyfishtë) ose për vetëkënaqësi (dëshira e vetmuar)

Më shumë kënaqësi jepnin ata që vendosën seksin në qendër të marrëdhënies së tyre dhe takoheshin rregullisht, përkatësisht, ata që treguan qëndrime më romantike ndaj partnerit të tyre dhe u angazhuan në një gamë më të gjerë aktivitetesh seksuale (masturbim reciprok, seks oral etj.) ishin më të kënaqur.

Një tjetër gjetje e ekipit shkencor ishte efekti i gjinisë në faktorët që do të tregojnë kënaqësinë seksuale. Për shembull, gratë me shmangie të fortë të lidhjes, pra frika nga përfshirja emocionale dhe afërsia, raportuan nivele më të ulëta të kënaqësisë seksuale, ndërsa në përgjithësi për gratë kënaqësia e partnerit ishte një tregues i peshës së njëjtë apo edhe më të madhe për kënaqësinë e tyre. E njëjta gjë nuk u vu re te meshkujt, të cilët raportuan më pak interes për kënaqësinë e partneres së tyre, një fenomen që Dr. Emamzadeh ia atribuon pritshmërive të shoqërisë që gratë të kenë përparësi kënaqësinë e partnerit apo bashkëshortit të tyre mbi të tyren.

4 këshilla për të rritur kënaqësinë nga seksi

Në përmbledhje, Dr. Emamzadeh tha se kënaqësia me seksin është një faktor kyç në kënaqësinë e përgjithshme të marrëdhënies dhe mirëqenien individuale dhe, sipas gjetjeve, si lëviz dikush brenda marrëdhënies dhe në aspektin e partnerit, kënaqësisë në marrëdhënie, dashurisë romantike, seksuale, dëshira që përfshin të dy partnerët dhe perceptimi i rolit të seksit në marrëdhënie janë parashikuesit më të fortë.

Pra, nëse doni më shumë kënaqësi për ju dhe partnerin tuaj, eksperti sugjeron:

Pyesni veten se sa të kënaqur jeni me marrëdhënien, nëse ajo ju sjell gëzim dhe kënaqësi dhe nëse i plotëson pritshmëritë tuaja

Merrni parasysh se si e perceptoni seksin në kontekstin e marrëdhënies. A është një provë praktike e dashurisë për të dy? A e bën më të këndshme dashuria mes jush?

Sigurohuni që seksi është një pjesë jetike e marrëdhënies dhe jo një shtesë, një element i pavarur që mund ta përfshini herë pas here në marrëdhënie.

Zgjeroni horizontet tuaja seksuale dhe pasuroni seksin me teknika, pozicione , ndihma dhe aktivitete të reja, por gjithmonë duke respektuar kufijtë e njëri-tjetrit.