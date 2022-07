PD kërkon leje në polici për protestën e nesërme para Kryeministrisë, 1200 efektivë do të jenë në terren!

Partia Demokratike ka kërkuar leje në policinë e Tiranës nga ora 19:00 deri në 21:00 për protestën nesër para kryeministrisë.









Për mbarëvajtjen e protestës do të jenë të angazhuar në terren rreth 1200 efektivë policie, nga forcat e rendit, FNSH, repartit Shqiponja dhe punonjës të gardës. Shpërndarja e uniformave blu pritet të jetë e ngjashme me protestat e mëparshme që janë mbajtur nga opozita më parë.

Përballë protestuesve, me një kordon që do të jetë përgjatë perimetrit të kryeministrisë do të jenë punonjësit e rendit dhe ata Shqiponja ndërsa forcat e FNSH do të jenë në gatishmëri në pjesën e pasme.

Ndërkohë për protestën para kryeministrisë do të vendosen kamera sigurie me rezolucion të lartë në vende të ndryshme për një panoramë sa më të gjerë të aktivitetit të protestuesve, për të pasur nën mbikëqyrje situatën

Kufizime për qarkullimin rrugor nesër nga ora 16:00 do të ketë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, Rruga “Xhorxh Bush” dhe pjesërisht “Zhan Dark”.