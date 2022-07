Qëlloi me armë drejt 13-vjeçarit/ Kush është shkodrani që u hakmor për sherrin e të birit!

Një ditë pas ngjarjes së rëndë në Shkodër ku u qëllua me armë zjarri në drejtim të disa fëmijëve, Policia ka prangosur autorin e dyshuar të krimit. Agron Mahmuti u vetëdorëzua në Komisariatin e Policisë, ndërsa ngjarja ka si sfond konfliktin midis djalit të tij dhe 13-vjeçarit.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Shkodër bënë ndalimin e shtetasit A. M., 49 vjeç, banues në lagjen ‘Guerrile’, Shkodër, pasi ditën e djeshme, ka qëlluar me armë zjarri pistoletë, për motive të dobëta, në drejtim të një shtetasi 13 vjeç, banues në lagjen ‘Perash’, Shkodër, i cili nuk ka marrë dëmtime. Është sekuestruar arma e zjarrit pistoletë me të cilën dyshohet se ka qëlluar shtetasi A. M”, bëri me dije Policia e Shkodrës.