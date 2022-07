Rritja e rasteve të pandemisë/ Silva Bino publikon shifrat e vaksinimit: Emergjente bërja e dozës së tretë dhe të katërt të vaksinës!

Shefja e Departamentit të Epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino ka publikuar shifrat e vaksinimit të të gjithë popullatës. Ajo i ka bërë thirrje të gjithëve që të marrin dozat e vaksinës.

“Dua të them që vaksinimi është një mjet i rëndësishëm për të parandaluar vdekjet dhe shtrimet në spital, është i rëndësishëm në këtë periudhë që jemi. Përqindja e vaksinimit me dozë të parë ka pësuar rënie, vaksinimi me dozë të tretë ka shënuar një rritje të lehtë. Por përqindja ditore dhe javore e vaksinimi mbetet e ulët në krahasim me muajt e parë Mbi 12 vjeç, është 51.3% me një dozë, ndërsa vaksinimi me dy doza është 48.7%. Me dozën e tretë 13.1% dhe me dozën e katërt 0.2 % Përqindja e vaksinimit në popullatën adulte është 60.8% me një dozë, 57% me dy doza. Për popullatën adulte kemi një mbulesë vaksinale 57%. Edhe këtu vaksinimi mbetet 12.4%. Për të gjithë popullatën është 40.9% ndërsa me dy doza është 46%. Ndërsa vaksinimi me dozën e tretë 10%. Nëse do të shkojmë në popullatën sipas grup moshave, ata që kanë më shumë janë ata mbi 70 vjeç. Mbi 60 vjeç kjo mbulesë vaksinale është 68% dhe me tre doza mbetet 35%. Nën 50 vjeç, mbulesa vaksinale shkon në 52% me dy doza, ndërsa me një dozë 12%. Grupmoshat nën 30 vjec mbulesa vaksinale është nën 30%”, tha Bino.