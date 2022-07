Seksi, snobizmi, racizmi dhe historia e rishkruar/ Si familja mbretërore fshehu të vërtetën rreth aferave të Mbretëreshës!

Ne e mendojmë atë si matriarkun e ashpër që deklaroi: “Nuk jemi të kënaqur”, por mbretëresha Viktoria ishte në fakt një grua “të stuhishme” që “e donte seksin” dhe kishte marrëdhënie pasionante me të paktën dy nga shërbëtorët e saj.









Këto janë pretendimet e jashtëzakonshme të bëra në episodin e fundit të podcast-it të suksesshëm “The Firm: Blood, Lies and Royal Succession”.

Podkasti zbulon gjithashtu se pas vdekjes së saj, zyrtarët e lartë të Pallatit ishin aq të dëshpëruar për të fshehur të vërtetën për monarkun e dytë më të gjatë në shërbim të Britanisë, saqë ata shkatërruan në mënyrë sistematike letra dhe dokumente për marrëdhëniet sekrete të Viktorias.

“Anëtarët e familjes së saj ishin në gjendje t’i kalonin letrat e saj. dhe nuk donte që ajo të dilte”, shpjegon Thomas-Mace-Archer-Mills, historian dhe themelues i Shoqërisë Monarkiste Britanike.

“Sidomos djali i saj, mbreti i ardhshëm, Eduardi VII, ai ishte dikush që ishte shumë i matur dhe [qëndrimi i tij ishte] ‘që është nën nënën time, ajo nuk do ta bënte kurrë këtë. Dhe më duhet të shkatërroj çdo provë që në fakt do të paralajmëronte këdo për të vërtetën e çështjes.”

Mbretëresha Victoria mbretëroi për 63 vjet midis 1837 dhe 1901, një rekord i tejkaluar vetëm nga mbretëresha aktuale Elizabeth II, dhe nën sundimin e saj Perandoria Britanike arriti kulmin e fuqisë së saj, në një moment duke kontrolluar 25 për qind të masës tokësore të botës.

Edhe pse imazhi publik i Viktorias ishte gjithmonë i një gruaje të ashpër, me kopsa, e cila nuk pushoi kurrë së vajtuari për burrin e saj, Albertin, i cili vdiq në moshën 42-vjeçare në vitin 1861, sipas ekspertit mbretëror Richard Fitzwilliams, Viktoria në private ishte shumë e ndryshme. “Kur ishte e re ishte e gjallë, e donte seksin, ishte shumë stuhishme”, thotë ai.

Mace-Archer-Mills pajtohet, duke i thënë drejtuesit të podcast-it: “Kjo grua i pëlqente seksi. Ajo kishte nëntë fëmijë me Princin Albert, dhe kur mund ta merrte vetëm, do ta bënte. Ajo e pëlqeu burrin e saj në masën e plotë sa do të dëshironit të mendonit. Dhe ndonjëherë ditarët e saj ishin në majë të pornografisë viktoriane kufitare, sepse ajo kishte një imagjinatë shumë të gjallë për atë që i pëlqente.

Dhe duket se “imagjinata e gjallë” e Mbretëreshës nuk vdiq me burrin e saj.

“Kështu që ajo u ndje shumë e vetmuar pasi Princi Albert vdiq,” vazhdon ai. “Dhe kur ajo ishte në Skoci dhe larg syve të gjykatës në mbretërinë e saj private, është ky njeri, John Brown…”

John Brown ishte një “gillie” – ose rojtar mbretëror – në pasurinë Balmoral. Sipas podcast-it, Mbretëresha dhe Gillie shijuan një lidhje pasionante që nga pak kohë pas vdekjes së Albertit deri në vdekjen e vetë Brown 20 vjet më vonë.

“Ai i ofroi asaj mundësinë për të rikthyer një pjesë të jetës së saj,” thotë Mace-Archer-Mills. “Dhe sigurisht, kur keni një epsh të shëndetshëm për jetën dhe një pasion prej mishi, ky njeri është dikush që është në gjendje t’ju shërbejë dhe t’ju shërbejë ashtu siç dëshironi të jeni.”

Por nëse ideja e “shërbimit” të Mbretëreshës nga një rojtar i lojës tmerroi anëtarët e familjes mbretërore, The Firm bën gjithashtu një pretendim edhe më të jashtëzakonshëm.

Podkasti ka gjurmuar Javed Mahmood, një shtetas indian, stërgjyshi i të cilit, Abdul Karim, u dërgua në shtëpinë e Viktorias pas festimeve të saj të Jubileut të Artë në 1887.

“Ai ishte një burrë i ri dhe shumë i bukur,” thotë Mahmood. “Dhe Victoria ishte shumë krenare për të si një stoli, si karamele për sy. Ai e shoqëronte në sallat e balloit dhe e çonte kudo. Kur ajo shkonte në jug të Francës ose kur vizitonte Evropën, ai ishte gjithmonë pjesë e shoqëruesit të saj.”

Victoria, në këtë kohë në të shtatëdhjetat e saj dhe 44 vjet më e vjetër se “stolia” e saj e re, u bë e fiksuar pas të riut të pashëm indian dhe në gjykatë u shtuan pëshpëritjet se marrëdhënia e tyre kishte më shumë sesa monarku dhe shërbëtori.

“Pas një kohe, nuk e fshihte dashurinë e saj për të apo dëshirën e saj për ta promovuar”, shpjegon Mahmood. “Në fakt, ajo donte ta shpallte edhe atë kalorës. Sigurisht, ata ulën këmbën dhe thanë se do të ishte shumë. Kështu i dhanë ndonjë çmim tjetër simbolik, OBE apo diçka të tillë. Por unë mendoj se ishte gjithashtu për të ruajtur imazhin, imazhin e markës se si mbretëresha mund të përkulej për të qenë intime me një burrë kafe.”

Jo vetëm që Karim ishte nga India – ai ishte një musliman. Dhe për sa i përket institucionit britanik, që Mbretëresha jo vetëm të kishte një lidhje me një shërbëtor, por një shërbëtor indian, dhe një shërbëtor indian mysliman… ishte gjithsesi e paimagjinueshme.

Siç zbulon podkasti, pas vdekjes së saj në 1901, Pallati filloi të fshinte fare çdo kujtim të Karimit.

“Kishte një hakmarrje personale kundër tij për ta bllokuar dhe për ta zhdukur plotësisht nga historia,” i thotë Mahmood podcast.

“Në këtë mënyrë, sapo ajo vdiq, ai fjalë për fjalë u deportua dhe u dërgua nga Britania e Madhe dhe u kthye në Indi. Gjyshit tim, i cili ishte atje me të, i thanë të hynte në shtëpi dhe të sillte të gjitha dokumentet që kishin të bënin me marrëdhënien, letrat dhe gjithçka që kishte, dhe ata i ndezën të gjitha dokumentet dhe të gjitha letrat dhe i dogjën në para familjes, si për të thënë: ‘Hej, ky është pozicioni i babait tuaj këtu. Tani të gjithë nuk jeni më këtu. Ju të gjithë jeni zhdukur. Pllaka është e pastër. Ti nuk ekziston më. Largohu.”

Nëse pashpirtësia – për të mos përmendur snobizmin dhe madje edhe racizmin e hapur – e një akti të tillë turpëron familjen mbretërore, atëherë për Mace-Archer-Mills, është gjithashtu një akt vandalizmi tronditës kulturor dhe historik.

“Për shkak se ai ishte i besimit mysliman, shumë letra dhe rrëfime të dorës së parë të kësaj marrëdhënieje midis një sovrani dhe një shërbëtori u dogjën – ashtu si letrat dhe rrëfimet aktuale të dorës së parë të marrëdhënies midis Victoria dhe John Brown ishin po ashtu”, thotë ai. “Dhe nga këndvështrimi i një historiani, unë dridhura dhe zemra ime dhemb që ne nuk i kemi këto rrëfime të dorës së parë për të tërhequr në fakt paralelet midis marrëdhënieve të Mbretëreshës.

Pra, kjo është travestia e marrëdhënieve midis Victoria, John Brown dhe Karim sepse ka kaq shumë gjëra që ne duhet të dimë dhe duhet të jemi të vetëdijshëm si historianë, që për fat të keq u shkatërruan.” /radaronline.com (Përktheu dhe përshtati E/H – Gazeta Shqiptare)