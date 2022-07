“Të huajt që duan të mbërrijnë në Shqipëri me mjetet e tyre lundruese për turizëm…”/ Ç’po ndodh në Durrës? Manovra me skafet e reja të Policisë Kufitare (VIDEO)

Në Portin e Durrësit është organizuar ceremonia e dorëzimit të 5 mjeteve të reja lundruese për Policinë Kufitare, si dhe i dy radarëve vrojtues, të financuar nga Bashkimi Europian.

I pranishëm ishte ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano, si dhe i ngarkuari me punë i Delegacionit të BE në vendin tonë, Alexis Hupin. Vec kësaj, përmes këtij projekti është financuar riparimi i plotë I 7 mjeteve të tjera lundruese të Policisë Kufitare.

Duke pasur në dispozicion një numër të konsiderueshëm mjetesh lundruese, Policia Kufitare sot e tutje mund të ushtrojë më tepër kontrolle, inspektime apo operacione kërkim-shpëtimi në det të hapur, bazuar në informacione të ndryshme apo analizën e riskut.

Radarët dhe sistemet e mbikëqyrjes së kufirit të teknologjisë së fundit mundësojnë identifikimin e mjeteve të lundrimit të të gjitha përmasave përgjatë gjithë zonës detare, duke operuar pa ndalim ditë e natë dhe mundësuar identifikimin e vendndodhjes së saktë të subjekteve edhe në zona ku është e pamundur patrullimi fizik me prezencë policore.

Jo vetëm kaq, por shumë e rëndësishme është (sidomos tani gjatë sezonit turistik) kryerja e procedurave të kontrollit kufitar në det të hapur për mjetet lundruese të huaja, pa qenë fare nevoja të paraqiten në portin më të afërt. Kjo praktikë kursen kohë për turistët që mbërrijnë në brigjet shqiptare me mjetet e tyre të lundrimit dhe është gjithashtu një lehtësi e madhe për Policinë Kufitare në menaxhimin e fluksit gjatë sezonit turistik. Shqipëria ka një vijë bregdetare të konsiderueshme të shtrirë nga Velipoja në Ksamil.

“Të huajt që duan të mbërrijnë në Shqipëri me mjetet e tyre lundruese për turizëm dhe për të shijuar mrekullitë e vendit tonë tashmë kanë në dispozicion një Post Kufitare të Lëvizshme përgjatë bregdetit. Nuk është nevoja të shkojnë fillimisht në Sarandë, Vlorë apo Durrës për të bërë hyrjen në territorin e Republikës së Shqipërisë, mjafton të njoftojnë dhe Policia Kufitare shkon tek ta për të kryer procedurat përkatëse. Kjo shkurton kohën dhe kostot. Lehtësia është gjithashtu edhe për shtetasit shqiptarë që me mjetet e tyre lundruese duan të dalin drejt Mesdheut. Falë mbështetjes së BE kemi tashmë kapacitetet e duhura jo vetëm për këtë Post Kufitare të Lëvizshme, por edhe për të rritur sigurinë përgjatë kufirit tonë blu duke pasur në themel vendosmërinë për kufij të hapur, por të sigurt. Kufij të sigurt për Shqipërinë do të thotë kufij të sigurt edhe për vetë Bashkimin Europian”, tha Çuçi.