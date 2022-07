A do të jetë Ilir Meta i pranishëm në protestën e Berishës? Belind Këlliçi: Është politikan rrace!

Temë e diskutimit në emisionin “Open”, të gazetares Eni Vasili në News 24, këtë të mërkurë, ishte protesta që pritet të mbaj opozita ditën e nesërme.









I ftuar në paneli ishte dhe deputeti i Partisë Demokratike Belind Këlliçi, i cili u pyet nga gazetarët nëse i pranishëm në tubim do të jetë edhe presidenti Ilir Meta.

Në përgjigjen e tij Këlliçi tha se nuk e ka një informacion të tillë, por theksoi se nuk do të ishte çudi që kreu i shtetit të mos ishte i pranishëm për shkak të detyrës si president.

“S’kam informacion. Mbase duke pasur detyrën e presidentit…Dje ka qenë në Slloveni. Se di nëse është rikthyer në Shqipërisë. S’do të ishte çudi që mos të ishte pjesë e protestës për shkak të detyrës së presidentit. Jo vetëm presidenti, por kushdo është i mirëpritur në protestë.”, tha Këlliçi.

Më pas ai foli dhe për bashkëpunimin mes LSI-së dhe PD0së ku tha: “Aksionin opozitar, frontin opozitar e udhëheq PD. Meta vjen si politikan rrace i kthyen në politikë. Ai është aset në politikë. Është bashkim forcash i dy prej politikanëve me më eksperiencë, që e njohin Ramën. E kanë mundur Ramën. Zoti Berisha e ka mundur dy herë Ramën. Sot çdo politikan që gjen veten të lënë mënjanë, i bashkohet protestës. Edhe në 25 prillin e vitit të kaluar, po të bashkojmë votat, PD-LSI, Ram a ishte para,. por kishte shumë vota të pavlefshme. Zyrtarisht po bashkëpunojmë me LSI. Me inçeneratorët psh, po bashkëpunojmë zyrtarisht.”