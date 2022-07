Tri mënyra për të arritur orgazëm pa seks

Ju ndoshta i lidhni orgazmat me marrëdhëniet seksuale – siç bëjnë shumica e njerëzve. Dhe mos na keqkuptoni, sigurisht që keni përjetuar orgazma të shkëlqyera me partnerin, masturbim ose me mjete ndihmëse seksuale. Por nëse jeni në kërkim të një lloji të ri të eksitimit seksual, të cilin mund ta arrini vetëm, ndonjëherë edhe gjatë ditës, ju rekomandojmë orgazmën pa duar.









Po, është e mundur të arrini një orgazmë të paharrueshme pa e prekur veten, pa u fërkuar me një trup tjetër ose pa hequr rrobat. Në fakt, mund ta përjetoni tashmë kur flini, punoni ose ushtroni. Rezulton se ka shumë aktivitete – përfshirë ato të listuara këtu – që të paktën mund të imitojnë ndjesitë fizike që merrni kur arrini kulmin me kontaktin fizik.

Nëse jeni mësuar të vini në orgazmë pas stimulimit intensiv, ajo që përshkruajmë më sipër mund t’ju duket utopike. Megjithatë, sapo të vendosni të relaksoheni dhe të lini mendjen dhe trupin tuaj të pushtojnë, do të keni një përvojë unike. Natyrisht, për t’i bërë gjërat më të qarta, ka mundësi që të mos i ndodhë të gjithëve herën e parë. Gjithashtu, disa mund të mos përjetojnë kurrë një nga orgazmat e mëposhtme. Megjithatë, është një mënyrë e shkëlqyer për të ndryshuar pak rutinën tuaj romantike dhe solo.

Përgjigja Autonome Sensore Meridian ose ASMR

Termi i referohet ndjesisë së shkaktuar nga tinguj të ndryshëm, si pëshpëritjet, bilbilat e buta, goditjet e buta në sipërfaqe ose frymëmarrja, dhe është bërë e njohur edhe si orgazmë truri. Në greqisht përkthehet si Përgjigje Shqisore e Meridianit Autonom. Imagjinoni t’ju masazhohet koka, pa ju prekur askush. Shumë njerëz kur dëgjojnë ose shikojnë një video ASMR pushojnë, flenë ose stimulohen dhe arrijnë një orgazëm.

Gjimnastikë

Orgazma pa duar e shkaktuar gjatë stërvitjes është bërë e njohur si “korgazmë kore”. Ndodh më shumë kur bëjmë ushtrime për barkun dhe teoria rreth tij është bërë virale edhe në Tik Tok. Siç thonë ekspertët, përvoja ndryshon nga personi në person dhe se koha që i kushtojmë çdo ushtrimi luan një rol të madh. Pse mund të jetë kjo? Sepse gjatë ushtrimeve të barkut aktivizohen të njëjtët muskuj si ata që aktivizohen gjatë seksit.

Flini

Në këtë rast nuk jeni as në kontroll. Orgazma gjatë gjumit është e lidhur me mendimet seksuale që kemi. Ëndrrat seksuale janë të zakonshme. Në fakt, gjatë tyre janë të shumtë ata që kanë ndjenjën se po përjetojnë një orgazmë ose mund të jenë duke përjetuar një të tillë.