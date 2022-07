Vritet babai nga djali i tij në Divjakë! 58-vjeçari dyshohet se e ka mbytur të atin për motive të dobëta (EMRAT)

Një krim i rëndë në familje është regjistruar këtë të mërkurë në Remas të Divjakës. Sipas policisë, viktima me iniciale M. S., 85 vjeç është gjetur në banesë pa shenja jete dhe me shenja dhune.









Gazeta Shqiptare mëson se Andra Stase ka mbytur babain e tij, Dhimitër Stase.

Nga hetimet paraprake autor i dyshuar i vrasjes së 85-vjeçarit dyshohet se është djali i tij, shtetasi A. S., 58 vjeç, i cili dyshohet se për motive të dobëta e ka mbytur, vijon policia.

Në bazë të këtyre dyshimeve, Andra Stase është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Divjakë dhe po punohet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i policisë: Divjakë

Informacion paraprak Sot më datë 06.07.2022, është gjetur në banesë pa shenja jete dhe me shenja dhune, shtetasi M. S., 85 vjeç, banues në Remas, Divjakë. Nga hetimet paraprake autor i dyshuar i vrasjes së 85-vjeçarit dyshohet se është djali i tij, shtetasi A. S., 58 vjeç, i cili dyshohet se për motive të dobëta e ka mbytur.

Sakaq, raportohet se si fillim, djali është grindur me babain dhe pasi e ka goditur të atin me grushtë më pas e ka mbytur atë me duar.

Gjithashtu, bëhet e ditur së ngjarja ka ndodhur për motive banale. Burime të sigurta pohojnë se autori, Andrea Stasa, 58 vjeç, në momentin që është kapur nga policia ka qenë në gjendje të dehur.

I moshuari, Mitër Stasa, jetonte me dy djemtë e tij, të cilët thuhet se janë të sëmurë mendor, dhe me kartelë.