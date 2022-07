20 vjet dënim nga një gjykatë federale për vrasësin e George Floyd

Derek Chauvin, oficeri i policisë së Minneapolis që shkaktoi vdekjen e George Floyd, u dënua me 20 vjet e 5 muaj burg nga një gjykatë federale për shkelje të të drejtave civile të Floyd.









Vdekja e Floyd në maj 2020 shkaktoi një valë protestash në të gjithë SHBA-në, të cilat në shumë raste u kthyen në dhune. Gjyqi i katër policëve të përfshirë në vdekjen e tij u zhvillua vitin e kaluar.

Chauvin do të vuajë dënimin e ri njëkohësisht me dënimin e tij vitin e kaluar (22.5 vjet) në gjykatën shtetërore. Kjo do të thotë se ai do të transferohet në burgjet federale dhe do të lirohet më vonë.

Me vendimin e Chauvin për t’u deklaruar fajtor, ai shmangu një gjyq të ri. Sipas marrëveshjes së tij me prokurorët federalë, ai pranoi për herë të parë se ishte përgjegjës për vdekjen e Floyd.

Chauvin ishte gjunjëzuar në qafën e George Floyd për 9 minuta gjatë përpjekjes së tij për ta arrestuar në maj 2020.

Tre oficerët e tjerë të përfshirë në këtë rast, kur u përpoqën të arrestonin Floyd-in me dyshimin se kishte përdorur një kartëmonedhë të falsifikuar prej 20 dollarësh për të blerë cigare, u shpallën fajtorë shkurtin e kaluar për shkelje të të drejtave civile të të dyshuarit. Megjithatë, është e paqartë se kur do të jepet saktësisht dënimi i tyre.