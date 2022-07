Akuza për “Fshehje të pasurisë”, GJKKO nuk pranon mbylljen e hetimeve për për ish-gjyqtarët e lartë! Rikthen dosjen në SPAK

Gjykata e Posaçme ka vendosur të rikthejë në SPAK për hetime të mëtejshme penale dosjen ndaj ish-gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë.









Zyrtarët e lartë janë kallëzuar nga avokati Fran Dashi për fshehje të pasurisë.

Gazeta Shqiptare mëson se gjykata i ka lënë afat SPAK 4 muaj të përfundojë hetimin, ndërsa SPAK kishte kërkuar pushimin e çështjes.

Më herët, Prokuroria e Posaçme kërkoi pushimin e çështjes për 7 ish-gjyqtarë, të akuzuar për fshehje pasurie. Argumenti i SPAK është se s’ka vepër penale për gjykatësit e mëposhtëm:

Xhezair Zaganjori, ish-kreu i Gjykatës së Lartë;

Tom Ndreca, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë;

Gani Dizdari, ish-gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese;

Edmond Islamaj, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë;

Guxim Zenelaj, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë;

Besnik Imeraj, ish-gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese;

Aleksandër Muskaj, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë

Ish-gjyqtarët e dorëhequr dhe shkarkuar nga vettingu u kallëzuan penalisht nga avokati Fran Dashi për evazion fiskal e fshehje pasurie. Të premten, SPAK paraqiti kërkesën në GJKKO për pushim çështje.

Gjykata e Posaçme sekuestrohen pasuritë e tre ish-gjyqtarëve të lartë

Para një viti, Gjykata e Posaçme vendosi sekuestrimin e pasurive të tre ish-gjyqtarëve të lartë: ish-kreun e Gjykatës Kushtetuese Bashkim Dedja, ish-anëtarin e Gjykatës Kushtetuese Fatos Lulo dhe ish-anëtarit të Gjykatës së Lartë Shkëlzen Selimi.

Vendimi erdhi pas kërkesës së SPAK, bazuar në hetimet për fshehje pasurie ndaj tre ish-gjyqtarëve të lartë.

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në datën 7.5.2020 regjistroi procedimin penal nr.137 për veprën penale të “Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim” të parashikuar nga neni 257/a/2 të Kodit Penal.

Duke qënë se shtetasit Fatos Lulo (ish – gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese), Bashkim Dedja (ish – Kryetar në Gjykatën Kushtetuese) dhe Shkëlzen Selimi (ish – gjyqtar në Gjykatën e Lartë), janë hetuar, për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 257a/a/2 të Kodit Penal, dhe për këtë arsye në bazë të nenit 3/1, gërma (d), të ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar dhe Trafikimit Nëpërmjet Masave Parandaluese kundër Pasurisë”, ata janë dhe subjekte të këtij ligji.

Nga hetimi penal i kryer, rezultuan të dhëna që këta subjekte kishin në pronësi pasuri të paluajtshme, të cilat nuk i justifikonin me burime të ligjshme, apo pasuri që i kanë fshehur. Për këtë arsye, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, paraqiti në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, kërkesat përkatëse për sekuestrimin e pasurive në zotërim/pronësi të këtyre tre subjekteve.

I. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr.7, datë 20.4.2021, vendosi:

• Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë.

• Vendosjen e sekuestros mbi pasurinë në zotërim të shtetasit Fatos Lulo, me sipërfaqe 172 m2, e llojit Njësi/Dyqan, e ndodhur në rrugën e Durrësit, Tiranë.

II. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr.8, datë 20.4.2021, vendosi:

• Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë.

• Vendosjen e sekuestros mbi pasurinë në zotërim të shtetasit Bashkim Dedja, e llojit apartament, me sipërfaqe 60 m2, e ndodhur në zonën Kryemedhenj, Njësia Administrative Golem Kavajë.

III. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr.10, datë 23.4.2021:

• Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, duke vendosur, masën e sekuestros mbi pasuritë në pronësi/zotërim të shtetasit Shkëlzen Selimi, si vijon:

1. 1/2 (50%) e pasurisë e llojit truall 432 m2 dhe objekt 132.25 m2 Karburant/Pikë Tregëtimi, me vendodhje Shetitore Lungomare, Vlorë, në pronësi të shtetasit Shkëlzen Selimi

2. Pasuria e llojit truall, me sipërfaqe 2400 m2 (pasuri e përbërë nga bashkim pasurish), e ndodhur Jonufër, Vlorë, në pronësi të shtetasit Kujtim Selimi.

3. 55% e pasurisë e llojit truall, me sipërfaqe 764 m2 dhe godinë me sipërfaqe 57 m2, Karburant, e ndodhur në Rrugën Transballkanike, Vlorë, në pronësi të shtetasit Kujtim Selimi.