Armina Mevlani preket nga kriza/ Blogerja ‘ankohet’ për rritjen e çmimeve: Nuk shkoj dot me pushime!

Duket se kriza nga rritja e çmimeve në vendin tonë ka prekur edhe artistët dhe personazhet publikë. Blogerja Armina Mevlani ka rrëfyer së fundmi se po e ndien edhe ajo krizën, veçanërisht tani gjatë verës.

Gjatë një diskutimi për rritjen e çmimeve në sezonin veror, Mevlani tha se tek vendet që ka shkuar në vitet e tjera me pushime, këtë vit nuk mund t’i frekuentojë, pasi çmimet janë tre-fishuar.

Ndër të tjera ajo shtoi se pushimet në jug të vendit janë kthyer në një ‘makth’ për të për shkak se nuk mund të ketë privatësinë që i duhet. Ajo tregoi se pushimet që ka shijuar më së shumti janë kur ka qenë e vogël kur ende nuk ishte e famshme.

“Kam qenë njëherë në në Borsh tek shtëpia e nëj familje. Ata çdo mëngjes na sillnin vezën e freskët, pulën e freskët, drekën darkën. Unë kam qenë diku tek 12 vjeç dhe i kujtoj si pushimet më të bukura me familjen. Tani do shkoja, por me jugun e Shqipërisë kam probleme, gjithmonë kam përfunduar në gazetë dhe nuk më duken më pushime në këtë pikë. Fotografohem dhe më është kthyer në makth. Jo u dobësua jo u shëndosh , më është kthyer në makth. Nuk i vuaj komentet, por nuk ndihem rehat. Nuk e shijon dot e kupton. Ato fundjavat e kam të ndarë mendjen që do më ndodhë kjo gjëja”, tha Armina.