Deputeti i PD-së akuza për paratë e Rrugës së Arbërit: Çmim rekord 336 milionë euro, kur gjysma e aksit ishte e ndërtuar

Deputeti i Partisë Demokratike Xhelal Mziu renditi nga foltorja e parlamentit ato që ai i quajtui abuzimet me ndërtimin e Rrugës së Arbërit. Gjatë një interviste me ministren e Energjisë dhe infrastrukturës Belinda Ballaku, Mziu tha se ruga e Arbërit kapi një kosto ndërtimi prej 336 miliardë euro në një kohë që gjysma e aksit ishte ndërtuar përpara vitit 2013.









Deputeti i PD teksa e cilësoi koncesionin si abuziv, evidentoi shkeljen e afatave, pasi rruga duhet të kishte përfunduar në vitin 2021.

“Për rrugën e Arbërit thanë ne do t’ia japim privatit se privati i ka lekët. U tha se do të jepet financimi në 13 vite dhe rruga do të mbarojë për 3 vite. Dtata e fillimit janë të shumta, por ajo rrugë u lidh me një kontratë 336 milionë euro dhe ishte një çmim rekord i këtij niveli rrugëve, me gjysmën e aksit të mbaruar para vitit 2013. Nëse shohim rrugën e Arbërit dhe kontratë, ajo duhet të kishte mbaruar në vitin 2021. Kryeministri deklaroi se rruga do të mbarohej përpara afatit, por jo vetëm që nuu mbarua, por edhe sot 50% e rrugës ka mbaruar”, tha Mziu.