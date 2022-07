Ervin Salianji flet për gjyqin e bujshëm “Babale”: Po më dënuan për agjitacion e propagandë, do të bëj atë që ju thoni

Deputeti Ervin Salianji deklaroi në emisionin “Opinion” se ai do të pranojë çdo lloj vendimmarrje nga ana e gjykatës dhe nuk do t’i ikë asnjë vendimi, qoftë ky edhe për burgosjen e tij.









I pyetur nga gazetari Blendi Fevziu lidhur me këtë argument, Salianji tha: “Çdo lloj vendimmarrje, pavarësisht besimit të cënuar apo pabesueshmërisë së institucioneve, nëse ka çmenduri për të thënë që për denoncim publik në vitin 2022 do të shkosh në burg për agjitacion dhe propagandë, pa dyshim që do të bëj atë që ju thoni”.

Kujtojmë se deputeti Salianji është duke u përballur në gjykatë për të ashtuquajturën çështja “Babale”.