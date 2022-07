Kishte dhimbje në bark, tërhiqet nga gara e Wimbeldon, tenisti Rafael Nadal

Pjesëmarrja e Rafael Nadal në Wimbledon ka marrë një fund të ‘hidhur’, pasi spanjolli u tërhoq nga turneu për shkak të një dëmtimi në bark.

“Nuk kishte kuptim të luaja, nuk mund të fitoja dy ndeshje. Nuk mund të rrezikoj dhe të qëndroj jashtë për dy-tre muaj”, tha pak minuta më parë 36-vjeçari spanjoll nga Londra.

Ky zhvillim favorizon Nick Kyrgios, i cili nga momenti kur Nadal doli, merr automatikisht një biletë për në finale!

Aty ylli grek do të përballet të dielën (10/7) me Novak Gjokoviçin apo Cameron Norrie.

We’re sad to see it end this way, @RafaelNadal

Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022