Kush dëshiron të jetë kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar? Ky është profili për secilin kandidat

Tashmë, fusha e kandidatëve të mundshëm për të qenë lider i Partisë Konservatore po formohet të jetë më e madhe se kurrë, ndërsa deputetët ambiciozë peshojnë shanset e tyre. Meqenëse nuk ka asnjë favorit për të pasuar Johnson, konkursi është i hapur.

Gazeta Shqiptare ju rendit pretendentët e mundshëm deri më tani.

Ben Wallace

Favoriti i hershëm, sipas librave dhe anketuesve, sekretari 52-vjeçar i mbrojtjes ka rritur reputacionin e tij përmes një reagimi të fortë dhe burrështetas ndaj luftës në Ukrainë, si dhe një mbrojtje emocionale të afganëve që ndihmuan trupat britanike në Afganistan gjatë luftës së vendit dhe evakuimin vitin e kaluar.

Ai është i pazakontë në mesin e konservatorëve të vjetër në atë që nuk shkoi në universitet, në vend të kësaj ndoqi shkollën ushtarake dhe u bashkua me Gardën Skoceze, me të cilën shërbeu në Gjermani, Qipro, Belize dhe Irlandën e Veriut gjatë viteve 1990.

Puna e tij e sekretarit të mbrojtjes erdhi si një shpërblim për drejtimin e fushatës së udhëheqjes konservatore të Johnson në 2019. Në kabinet, ai është vazhdimisht i shtyrë për më shumë investime në mbrojtje – një sfond që do ta ndihmojë atë të fitojë mbështetjen nga disa deputetë konservatorë, të cilët thonë se ai është lideri i duhur për kohën e luftës. Baza tradicionaliste e partisë do të ngrohet gjithashtu në karrierën e tij ushtarake.

Në COP26, Wallace pranoi nevojën për të reduktuar emetimet ushtarake dhe gjatë kohës së tij si sekretar i mbrojtjes, ushtria ka investuar në prototipin e automjeteve elektrike hibride të blinduara, logjistike dhe zbuluese.

Deputeti i Wyre dhe Preston North votoi kundër legalizimit të martesës së homoseksualëve në Angli dhe Uells dhe kundërshtoi anëtarësimin e personave LGBTQ+ në forcat e armatosura. Por më vonë ai i përshkroi këto pikëpamje si “mbeturina” dhe nisi një rishikim të pavarur për veteranët LGBTQ+ të prekur nga një ndalim për homoseksualitetin në ushtri, i hequr në vitin 2000.

Wallace nuk ka bërë ende një fushë për udhëheqjen, por ai nuk e ka përjashtuar as atë.

Sajid Javid

Ministri i parë i kabinetit që u hodh nga ‘anija’ të martën, Javid duket se e ka lexuar mirë gjendjen e Partisë Konservatore. Vendimi i tij për t’u larguar nga posti i sekretarit të shëndetësisë shkaktoi një vërshim të dorëheqjeve që përfundimisht rrëzuan Johnson.

Me sa duket, ai ka bërë më shumë se çdo konservator i lartë për të vendosur drejtimin e ngjarjeve në ditët e fundit – duke turpëruar publikisht ish-kolegët e tij të kabinetit që të veprojnë në një deklaratë të vyshkur të dorëheqjes në Dhomën e Përbashkët të mërkurën. Brenda pak orësh, një grup prej tyre ishin në numrin 10 duke i thënë Johnson të shkonte.

Javid ka udhëhequr gjashtë departamente qeveritare nën tre kryeministrat e fundit konservatorë, pasi ka shërbyer gjithashtu si sekretar i shtetit për kulturën, biznesin, strehimin, punët e brendshme dhe si kancelar i thesarit. Kritikat më të zakonshme që i bëhen atij është se ai nuk ka qenë në një punë të kabinetit aq gjatë sa të ketë ndikim.

Ai dha dorëheqjen si kancelar në shkurt 2020 në një luftë për pushtet me Johnson dhe ndihmësin e tij të atëhershëm të lartë Dominic Cummings. Johnson e ktheu atë në qeveri si sekretar shëndetësor në qershor 2021.

Djali i emigrantëve pakistanezë, Javid ndoqi një shkollë të financuar nga shteti dhe punoi në financë në qytetin e Londrës, Nju Jork dhe Singapor përpara se të hynte në politikë.

Një Thatcherist i deklaruar dhe adhurues i romancieres dhe filozofit Ayn Rand, Javid mbron shtetin e vogël, taksat e ulëta dhe kufizimet ndaj grevave që prekin shërbimet publike. Në prill, ai pranoi se kishte mbajtur statusin e “jo-domethënës” për gjashtë vjet përpara karrierës së tij politike, gjë që e lejoi atë të shmangte ligjërisht tatimin mbi të ardhurat jashtë shtetit.

Për Brexit, deputeti i Bromsgrove u vuajt përpara se të mbështeste Remain në referendumin e 2016-ës. Më vonë ai tha se do të ishte i përgatitur të nxirrte Britaninë nga BE pa një marrëveshje kur të zgjidhej si lider konservator në vitin 2019 – një kandidaturë e financuar nga donatorët konservatorë që mbështesin Remain dhe Leave.

Vëzhguesit e Brexit nuk duhet të presin që ai ta kthejë Britaninë në orbitën e BE-së: në janar 2020 ai tha se Mbretëria e Bashkuar duhet të qëndrojë jashtë tregut të përbashkët dhe bashkimit doganor.

Javid nuk e ka deklaruar synimin e tij për të kandiduar këtë herë, por deklarata e tij e dorëheqjes në Commons të Mërkurën u pa nga shumë njerëz si një fushë e fshehtë e udhëheqjes.

Rishi Sunak

Ish-kancelari, i cili dha dorëheqjen nëntë minuta pas Javid të martën, është rikthyer pas skandalit tatimor të gruas së tij që i dha një goditje të madhe reputacionit të tij dhe tani është një pretendent serioz potencial për t’u bërë lider.

Rinia e tij – ai është 42 vjeç- shihet si një pro dhe një kundërshtar. Sunak mbante punën e rangut të dytë më të lartë në qeveri, në të cilën ai u përpoq të mbante shpenzimet publike dhe taksat të ulëta, pavarësisht presionit të vazhdueshëm nga Johnson për të shpenzuar para në vazhdën e pandemisë COVID-19.

Por “Dishy Rishi” – siç është mbiquajtur për markën e tij të shkëlqyeshme personale të vulosur në njoftimet kryesore të Thesarit – mund t’i duhet të bindë kolegët konservatorë se ai ka përvojë të mjaftueshme politike. Disa besojnë se ai duhet të kalojë më shumë kohë në departamente të tjera qeveritare përpara se të ngjitet në krye.

Edhe pse ai e mbështet Brexit-in, ai thuhet se kundërshtoi thirrjet e David Frost, ish-kryenegociatori britanik për Brexit-in, për të pezulluar protokollin e Irlandës së Veriut nëntorin e kaluar dhe shprehu shqetësime rreth planit aktual të njëanshëm të qeverisë për të fikur pjesë të tij, mes frikës se mund ta zhysë Britaninë në një luftë tregtare me BE-në në një kohë pasigurie të madhe ekonomike.

Por ai ka thënë gjithashtu se protokolli po shkakton dëm ekonomik dhe politik dhe ka nevojë për rregullim.

Ka spekulime se ai mund të kandidojë përfundimisht në një biletë të përbashkët me Javid, me të cilin ai ka shumë gjëra të përbashkëta, duke përfshirë një sfond aziatik dhe financiar, dhe një dashuri për filmat e Star Wars.

Liz Truss

Sekretarja e Jashtme, e cila ndërpreu një udhëtim në një takim të G20 në Indonezi për t’u kthyer në Londër, është e preferuara në mesin e konservatorëve, por do të duhet të punojë shumë për të fituar mbështetjen e partisë parlamentare.

Truss mbështeti qëndrimin në BE në referendumin e vitit 2016, megjithëse ajo ka qenë prej kohësh një euroskeptike.

Ngritja e saj në kryeministre ndoshta do të zgjaste ftohjen që ka karakterizuar marrëdhëniet Britani-BE që nga Brexit. Ajo është ministrja përgjegjëse për projektligjin e diskutueshëm të Protokollit të Irlandës së Veriut, të cilin Brukseli e kundërshton.

Truss filloi përgatitjet për një ofertë lidershipi muaj më parë, me një fushatë agresive në mediat sociale dhe duke u afruar më shumë me Brexiteistët e linjës së ashpër në partinë konservatore, të cilëve u tregoi projektligjin e saj përpara se ta paraqiste atë në parlament.

Vajza e prindërve të majtë, Truss vjen nga krahu liridashës i konservatorëve. Ajo është anëtare me përvojë e kabinetit pasi ka udhëhequr politikat ndërkombëtare të tregtisë, drejtësisë dhe mjedisit të Britanisë. Në këtë rol, ajo deklaroi se besonte plotësisht se ndryshimet klimatike po ndodhin dhe njerëzit kanë kontribuar në të.

Nadhim Zahawi

I emëruar kancelara pas dorëheqjes dramatike të Sunak, Zahawi është vlerësuar me suksesin e përhapjes së vaksinës COVID-19 dhe një prejardhje udhëheqëse biznesi të krijuar nga vetë.

I lindur në Bagdad, ai u zhvendos në Britani në mesin e viteve 1970 me familjen e tij kurde duke ikur nga regjimi i Sadam Huseinit. Në vitin 2000, ai bashkëthemeloi kompaninë e sondazheve YouGov, të cilën e drejtoi deri në shkurt 2010, vit kur u zgjodh deputet për Stratford-on-Avon.

Thuhet se është një nga ligjvënësit më të pasur në parlamentin e Westminster-it, sfidat e Zahawi do të përfshijnë trajtimin e pyetjeve mbi sfondin e tij financiar. Thuhet se u mbajt një hetim për financat e tij nga Agjencia Kombëtare e Krimit, ai u përball me një shqyrtim të hollësishëm mbi marrëveshjet financiare me firmat në ‘Ofshore’ dhe mori dy punë në Gulf Keystone Petroleum – përfshirë një pasi u zgjodh deputet – gjë që ngre dyshime në lidhje me angazhimin e tij për të luftuar ndryshimet klimatike.

Të mërkurën, ai premtoi një rishikim të politikave tatimore me synimin për t’i ulur ato dhe u zbulua se kishte kaluar muaj duke punuar me strategun konservator Lynton Crosby për një ofertë për udhëheqje.

Penny Mordaunt

Në karrierën e saj të hershme, pretendimi kryesor i Mordaunt për famë ishte koha kur ajo veshi një rroba banje dhe mori pjesë në një shfaqje televizive zhytjeje të quajtur Splash! Ajo gjithashtu fitoi një rrëfim për shkak të një fjalimi të rremë në Commons, në të cilin ajo përdori vazhdimisht një sërë termash zhargone seksuale gjatë një debati mbi mirëqenien e shpendëve. Ajo me sa duket e ka bërë për një bast.

Ministrja e Tregtisë dhe ish-sekretarja e mbrojtjes është shumë e pëlqyer në mesin e deputetëve në Anglinë veriore – zona e njohur si Muri i Kuq që kaloi nga Laburistët te Konservatorët në zgjedhjet e përgjithshme të 2019-ës.

Ajo ka një lidhje të gjatë me ushtrinë dhe ka jetuar në qytetin detar të Portsmouth, ku është deputete që në moshën dy vjeçare.

Mordaunt është një përkrahës i Brexitit i cili akuzoi BE-në për “shtyrje të sistemit të saj rregullator në pjesën tjetër të botës” dhe e përshkroi daljen e Britanisë si “një mundësi masive”.

Ajo është vlerësuar për mbështetjen e saj për komunitetin LGBTQ+ dhe u bë ministrja e parë që përdor gjuhën e shenjave në kutinë e dërgesës.

Kohët e fundit, ajo ka kundërshtuar vendimin e Sunak për të rritur sigurimin kombëtar dhe taksën e korporatës.

Mordaunt ende nuk e ka deklaruar qëllimin e saj për të kandiduar si kandidate, por anketuesi YouGov e rendit të dytin në grafikun e saj të popullaritetit, pas Wallace dhe përpara Sunak dhe Truss.

Tom Tugendhat

Kryetari i Punëve të Jashtme të Commons, i cili vjen nga grupi i grupit One Nation të konservatorëve të qendrës, ka shprehur një interes për postin e kryeministrit dhe bëri thirrje për një “fillim të pastër”.

Mungesa e përvojës së tij në kabinet dhe prejardhja e tij mbështetëse paraqesin sfida të mëdha për ofertën e tij, por karriera e tij ushtarake është një avantazh.

Djali i një gjyqtari të Gjykatës së Lartë, Tugendhat pati një karrierë shumëngjyrësh përpara se të hynte në politikë, pasi kishte punuar si gazetar, konsulent i marrëdhënieve me publikun në Lindjen e Mesme dhe oficer në luftërat në Irak dhe Afganistan.

Pavarësisht se ishte jashtë qeverisë, ai ka qenë me ndikim në politikën e jashtme. Ai ka kritikuar qeverinë për dështimin për të trajtuar pastrimin e parave ruse në MB dhe tërheqjen e nxituar të trupave britanike nga Afganistani vitin e kaluar. Ai bashkëthemeloi Grupin Kërkimor të Kinës, gjoja një grup grupi i dedikuar për të kuptuar më mirë vendin dhe ndikimin e tij në Angli, i cili ka ndihmuar në mobilizimin e një kthese sinoskeptike në Partinë Konservatore.

I martuar me një diplomat francez, ai ka mbrojtur një marrëdhënie më të ngushtë me BE-në pas Brexit-it dhe ka mbështetur idenë e një mekanizmi formal me partnerët evropianë për të koordinuar vendimet e politikës së jashtme.

Jeremy Hunt

Një ish-goditës i rëndë i kabinetit, Hunt ka kaluar dy vitet e fundit duke kërkuar kohën e tij për një tjetër goditje ndaj udhëheqjes konservatore.

Ai konsiderohet si një nga kandidatët e mundshëm që mund të bashkojë familjet e ndryshme konservatore, pasi kohët e fundit u ka shkelur syrin mbështetësve të vijës së ashpër të Brexitit, por ka mbajtur lidhje me qendrën e partisë. Ai konsiderohet një “palë duarsh të sigurta” pas Johnson, megjithëse kritikët e tij kanë frikë se ai do të ishte shumë i mërzitshëm për t’i bërë thirrje publikut.

Një ish-sekretar i jashtëm që flet japonisht, ai ka vazhduar të promovojë kthimin e Britanisë në skenën globale, duke bërë thirrje për më shumë investime në fuqinë e butë dhe rrjetet diplomatike të Mbretërisë së Bashkuar. Ai ka argumentuar gjithashtu se ka “zgjidhje teknike” për të zgjidhur çështjet që lidhen me protokollin e Irlandës së Veriut – por fajësoi BE-në që nuk erdhi në tryezë.

Gjatë kohës së tij si kryetar i komitetit shëndetësor të Commons, Hunt shkroi një libër se si Shërbimi Kombëtar i Shëndetit mund të zvogëlonte numrin e vdekjeve të shmangshme me mësime nga koha e tij si sekretar i shëndetësisë, duke përfshirë një njohje të ndikimit që mungesa e fondeve kishte në lindje.

Megjithatë, popullariteti i deputetit për South West Surrey në sondazhe ka rënë në javët e fundit dhe ai nuk gëzon mbështetjen e gazetave tabloide me ndikim të Britanisë së Madhe, me prirje të djathtë.

Steve Baker

Baker, një anëtar i shquar i grupit ERG të Brexitëve të linjës së ashpër dhe një skeptik i politikave klimatike të qeverisë, ka thënë se po mendon të kandidojë në garën e lidershipit “për të shpëtuar Brexit”.

Përvoja e tij në qeveri konsiston në një periudhë njëvjeçare si ministër i vogël në Departamentin e vdekur për Daljen nga BE gjatë mandatit të kryeministres së Theresa May.

Në vitet e fundit, deputeti për High Wycombe është bërë një plagë për qeverinë – ai është një administrues i besuar i grupit të mendimit skeptik për klimën, Fondacioni i Politikave të Ngrohjes Globale, ka mbështetur zgjerimin e prodhimit të gazit në Britani, ka kundërshtuar planet për të subvencionuar fermerët për të mbrojtur mjedisin , shtyu për një fund të hershëm të bllokimeve për COVID-19 dhe kundërshtoi pasaportat e vaksinave të koronavirusit. Ai ishte gjithashtu një kritik kryesor i udhëheqjes së Johnson.

Ai pretendoi se Mbretëria e Bashkuar nënshkroi protokollin e Irlandës së Veriut “nën presion të konsiderueshëm politik” dhe u bë një nga konservatorët më të zhurmshëm që i bëri thirrje Johnson pranverën e kaluar për ta pezulluar atë.

Si kryetar i ri i Conservative Way Forward, Baker është zotuar të “festojë konservatorizmin, të promovojë lirinë sipas ligjit [dhe] të mbështesë politika praktike që i japin përparësi përgjegjësisë personale”.

Kandidatura e tij mund të luftojë për të fituar mbështetjen e krahut të kundërt të partisë dhe të përballet me pyetje mbi lidhjet e fushatës së tij me lobistët pro-Donald Trump.

Të tjerët

Një grup të huajsh janë gjithashtu të prirur të qëndrojnë ose thuhet se po shqyrtojnë një ofertë, duke përfshirë: Prokuroren e Përgjithshme Suella Braverman, një anëtare e njohur e Brexitit; sekretari i sapograduar i Uellsit Robert Buckland; dhe Sekretari i Transportit Grant Shapps.