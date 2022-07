“As Rama nuk e ka menduar se do ishte një protestë e tillë”/ Habit Baton Haxhiu: Berishës sot i jap dorën për organizimin

Analisti Baton Haxhiu shprehet se ka mbetur i surprizuar nga pjesëmarrja në protestën e organizuar nga ish-kryeministri Sali Berisha.









I ftuar në emisionin “Opinion”, Haxhiu deklaroi se as Rama nuk e kishte menduar se do ishte një pjesëmarrje e tillë.

Baton Haxhiu tha se i jep dorën Berishës për organizimin e një tubimi të tillë masiv.

“Një fjalë e kam. Ia jap dorë. Ia jap dorën për këtë pjesëmarrje. Nuk e prisja. Ka kohë që nuk më pëlqen si politikan, por ia jap dorën sot. Sot vështirë që një njeri të organizojë tubime të tilla. Një njeri i gabuar që përpara vetes ka non-gratën, fjalimet e ambasadës dhe DASH, gjithë njerëzit përreth, një pjesë të mediave dhe analistëve, s’kam ça i them më. Do flas për tubimin se kam analizën time.

Sot, njeri që politikisht nuk e dua, por i jap dorën për atë çfarë ka bërë. Në korrik, me temperatura kaq të larta, me gati të pashpresë se mund të ketë një tubim të tillë, askush s’ka besuar. Ke pasur 2-3 lajmërime se do kishte një tubim. As vetë Rama dhe stafi i tij nuk e kanë parashikuar. Edhe medialisht dhe strategjikisht mediat kanë gabuar që kanë bërë një ekuilibrim”, tha analisti.