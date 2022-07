Shuhet në moshën 82-vjeçare ylli i “Kumbarit”, James Caan!

Aktori legjendar i Hollivudit, James Caan, dha frymën e fundit në moshën 82-vjeçare.

I njohur më së shumti për rolet e tij në “The Godfather” dhe “Mjerim” me Kathy Bates, Caan ka qenë një nga figurat më ikonike në kinemanë amerikane.

Lajmi është bërë i ditur përmes llogarisë zyrtare të aktorit në rrjetet sociale, nga familjarët e tij.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022