Tabaku: 1 në 2 procedura për prokurimet publike rezulton me shkelje! Maja e plehrave të inceneratorëve na ka zënë sytë

Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka komentuar deklaratën e kreut të Komisionit për Prokurimet Publike Jonajd Myzyri në Kuvend i cili prezantoi raportin për vitin 2021.









Tabaku tha gjatë fjalës së saj se sot 50% e tenderave jepen pa garë në limt të vlerës dhe kjo sipas saj tregohet edhe në raportin shqetësues që ka publikuar Kontrolli i Lartë i Shtetit.

“Raporti shqetësues i cili thotë: 54% e procedurave të audituara, kanë qënë të gjitha me shkelje. çfarë do të thotë që gjysma e procedurave është me shkelje? Që lëvizim nga 1 në 3 procedura me shkelje, në 1 në 2 procedura me shkelje. Ka ndonjë gjë për t’u mburrur këtu?”, tha Tabaku.

Ajo u shpreh se tenderat e rindërtimit duhet të bëheshin ndryshe pasi sot qytetarët kanë mbetur jashtë shtëpive. “Sot ne duhet t’i tregojmë shqiptarëve që jemi ndryshe. Ne duhet t’i tregojmë sot shqiptarëve që ato tenderat e rindërtimit me 400 milionë euro, që njerëzit janë akoma jashtë shtëpive, që i kanë shtuar 80 milionë euro dhe prapë nuk kanë përfunduar. Ato tendera ne duhet t’i bënim ndryshe dhe kjo është sfida jonë!”, u shpreh ajo.

Fjala e plotë e Jorida Tabakut

Me shumë kënaqësi dëgjova fjalimin e koleges time znj. Bushka, që mund t’i vendosim një titull “si relativizohet e keqja… si i dalim për zot korrupsionit sa herë që dikush në këtë qeveri vjedh” dhe këtu mund ta nis me shembuj pafund. Rasti i inceneratorëve, si i dolën për zot e gjithë qeveria e mbrojtën dhe dy janë në burg sot. Rasti i kanabizimit, çfarë ndodhi? Ka raste pa fund, duke filluar me çdo kontratë konçensionare duke vazhduar deri tek Komisioni i Prokurimeve Publike, punë që shkojnë tek prokurimi publik.

Gjithë shqiptarëve i’u kujtohet që në 2013 kjo qeveri erdhi në pushtet me idenë që “është sistemi i korruptuar, jo individi. Do ndryshojmë sistemin!” çfarë ndodhi me sistemin? Sigurisht që korrupsioni nuk është një fenomen i ri. Nuk po themi që e shpiku Rama dhe kjo qeveri. Por kjo qeveri e perfeksionoi, e ngriti sistemin në piedestal. Kjo qeveri sot, 50% të tenderave i jep pa garë, i jep në limit të vlerës dhe ky është raporti shqetësues që ka nxjerrë dhe KLSH. Raporti shqetësues i cili thotë: 54% e procedurave të audituara, kanë qënë të gjitha me shkelje. çfarë do të thotë që gjysma e procedurave është me shkelje? Që lëvizim nga 1 në 3 procedura me shkelje, në 1 në 2 procedura me shkelje. Ka ndonjë gjë për t’u mburrur këtu? Ka ndonjë gjë për të përmendur 21 janarin dhe Gërdecin? Që keni paaftësi edhe sot t’i shkoni njerëzve t’i flisni për 21 janarin dhe Gërdecin dhe na kritikoni ne. Keni 9 vite në pushtet dhe akoma thoni nuk ka bërë gjë Partia Demokratike. Po sa arrogant duhet të jesh? Sa arrogant duhet të jesh që të dalësh këtu e t’i flasësh shqiptarëve për fajet që i ke tuat?

Sot raporti i Komisionit të Prokurorimit Publik ishte faqe e zezë! Raporti i KLSH ishte faqe e zezë, që këto dhe në pandemi vjedhin! Edhe me krizën këto vjedhin! Edhe me jetën e njerëzve këto vjedhin! Dhe tek varrezat e Tiranës këto vjedhin! Kjo është fytyra juaj!

Në fakt jam lodhur duke i thënë shqiptarëve sesa i keq është Edi Rama dhe çfarë sistemi kanë ngritur. Nuk ka më shqiptarë sot që ta besoj që kjo qeveri lufton korrupsionin. Lexohet në çdo raport ndërkombëtar, edhe në raportin e DASH-it, në raportin copy-paste të DASH-it që ju e kritikoni.

Sot ne duhet t’i tregojmë shqiptarëve që jemi ndryshe. Ne duhet t’i tregojmë sot shqiptarëve që ato tenderat e rindërtimit me 400 milionë euro, që njerëzit janë akomë jashtë shtëpive, që i kanë shtuar 80 milionë euro dhe prapë nuk kanë përfunduar. Ato tendera ne duhet t’i bënim ndryshe dhe kjo është sfida jonë!

Nuk flas fare këtu për kolegët socialist, që për mendimin tim e kanë ezauruar, kanë kaluar çdo limit. Kemi arritur në një nivel ku dalin pas 9 vitesh në pushtet dhe na sulmojnë dhe na thonë çdo fjalë të keqe dhe ne duhet të ulim kokën. Këta që i kanë nxirë faqen Shqipërisë me 2.2 miliardë euro të vjedhura në 8 vite, na akuzojnë ne që jemi në opozitë? Për fajin tonë që jemi në opozitë? Për korrupsionin që ndodh në këtë qeveri? Për korrupsionin e shpërndarë në çdo qelizë të administratës? E kemi ne fajin për ministrat që janë sot në burg? E kemi ne fajin për vjedhjet që janë bërë kapicë sot, që nuk ka më asnjë nga ju që t’i dali më për zot sot?

Sot besoj që sfida për Partinë Demokratike, për të gjithë ne, pavarësisht pozitës së vështirë në të cilën ndodhemi, pavarësisht 1001 problemeve dhe sikleteve që kemi, është t’i tregojmë shqiptarëve që jemi ndryshe nga ju! E kemi treguar që jemi ndryshe nga ju sa herë që kemi pasur mundësinë. Dhe jam e sigurtë që shqiptarët do t’na japin këtë mundësi shumë shpejtë! Jo se ju jeni keq, se ju në fakt ishit për të ikur që me 25 prill. Por do i’a japim këtë mundësi të gjithë shqiptarëve, për t’i treguar që Shqipëria bëhet ndryshe! Ndryshe nga ky modeli i arrogancës, nga i propagandës, që vetëm sulmon kundërshtarin dhe hedh baltë.

Unë besoj që është detyrë e të gjithëve këtu në Parlament, që t’i lexojmë këto shifra, t’i shohim si këmbanë alarmi dhe të mos flasim me arrogancën e pushtetit nga maja e plehrave të inceneratorëve, që na kanë zënë sytë dhe nuk shohim më se ku jemi sot.

Ka kolegë socialist këtu në sallë që besoj që mund ta shohin dhe me intregritet edhe qeverisjen. Sepse qeverisja nuk është mënyrë për t’u pasuruar dhe pushteti nuk është vetëm mëyrë për t’u pasuruar. Besoj se na takon të gjithëve ta japim këtë alternativë dhe do ta japim, të jeni të sigurtë!