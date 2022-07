“Turp që gënjen”, Balla: Amendamentet e katranit të kontrabandës së naftës s’do miratohen kurrë!

Në fjalën e tij në Kuvend, Taulant Balla është treguar kritik ndaj deputetit Tritan Shehu duke e quajtur atë gënjeshtar.

“Shqipëria e ka dënuar gjenocidin në Srebrenicë që në momentet e para kur u ngritën dhe aktakuzat mbi autorët. Shqipëria sot miraton një rezolutë në frymë dhe 100% sipas përmbajtjes së PE. Unë ju sfidoj dhe ju them që rezoluta e PE quhet rezolute për përkujtimin e Srebrenicës. Turp nuk ke që gënjen, gënjeshtar, sepse e vërteta është që rezoluta e parlamentit shqiptar është një hap para. Të thuash gënjeshtar është konstatim dhe jo fyerje. Ata që udhëhiqnin Shqipërinë dhe pranuan marrëveshjet me Malin e Zi dhe Serbinë për ta furnizuan me naftë kontrabandë të mos vinë këtu. Amendament e katranit të kontrabandës së naftës nuk kanë për tu miratuar kurrë në Kuvend e Shqipërisë . Katrani me bojë e ka të mbyllur derën…Zoti ambasador të na falësh për teatrin e kontrabandistëve të naftës, por ne ju shprehim të gjithë solidaritetin dhe jemi me ju…