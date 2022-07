Vasili i dërgon letër zyrtare ‘Financave’ për kriteret e vendosjes së çmimit të karburanteve: Ende s’kam marrë asnjë përgjigje nga batakçinjtë!

Numri dy i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar ditën e sotme në lidhje me lajmin se Bordi i Transparencës ka ulur për të tretën ditë me radhë çmimin e karburanteve në vend.

Sipas Vasilit, batakçinjtë e Bordit nuk janë asgjë tjetër veçse spekulatorë mafiozë të çmimit të naftë, ndërsa shton më tej se, ndryshimi për të tretën ditë resht, bëhet sipas buletinit të propagandës së Kryeministrit Rama.

Ai shton se i ka dërguar letër Ministrisë së Financave dhe Transportit për tu informuar në lidhje me kriteret mbi të cilat vendoset çmimi i naftës, por s’ka marrë ende asnjë përgjigje.

REAGIMI I PLOTË I PETRIT VASILIT:

Batakçinjte e Bordit te Trasparences spekulatore mafioze te cmimit te naftes! Per tre dite me radhe Batakcinjte e Bordit te Trasparences luajne tre here me çmimin e naftes, sipas buletinit te propagandes se Edi Rames. Si deputet I jam drejtuar me leter zyrtare Ministrise se Financave dhe Tranportit, qe te informojne se me çfare kritere vendoset cmimi i naftes dhe te sqarojne edhe elemente te tjera. Asnje pergjigje nga batakçinjtë Ja ku e keni shkresen zyrtare me kerkesen per sqarime per Bordin e Batakçinjve!