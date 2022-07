(EMRAT) Gjykata e Lartë rrëzoi vendimin e Apelit Administrativ/ Rikthehen në detyrë dy prokurorët e SPAK!

Dy prokurorët e SPAK, Elvin Gogaj dhe Alfred Shehu, të pezulluar nga detyra me një vendim të Gjykatës Administrative të Apelit, do të rikthehen në detyrë. Përmes një vendimi të marrë dje, Gjykata e Lartë ka rrëzuar vendimi i Gjykatës së Apelit Administrativ, e cila e kishte konsideruar të parregullt zgjedhjen e dy prokurorëve.









Gjykata e Lartë prishi vendimin e kësaj gjykate dhe ktheu çështjen për rigjykim për shkelje të rënda procedurale për prokurorët e SPAK. Në fakt ishte një vendim i datës 27 maj kur Gjykata Administrative e Apelit shpalli të pavlefshëm vendimin për renditjen e 3 garuesve dhe emërimin dy prokurorëve Gogaj dhe Shehu. Gjykata ka nënvizuar se vendimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë ishte i padrejtë.

Gjykata pranoi padinë e prokurores Sonila Muhametaj ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Gjykata Administrative e Apelit me shumicë votash pranoi padinë, ndërsa vendosi pavlefshmëri absolute dhe rishikim të garës për 3 kandidatët e Prokurorisë së Posaçme në sektorin e Antikorrupsionit. Ajo doli edhe publikisht duke ngritur zërin për shkeljet që ishin bërë e për pasojë mundi të çonte çështjen në administrative.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë reagoi menjëherë pas këtij vendimi dhe deklaroi se do ta ankimontë atë në Gjykatën e Lartë. Prokurorja Muhametaj kërkoi shpalljen nul të emërimit të Elvin Gokaj dhe Alfred Shehut, pasi sipas saj pikëzimi është dhënë pa meritë. Lidhur me procedurën e emërimit janë shkelur procedura dhe vendimmarrjet e marra e KLP-së janë dhënë në konflikt interesi. Gjithashtu sipas saj ka pasur shkelje kushtetuese në emërimin dhe mos marrjen e pikëve të plota. Ajo kërkoi rihapje të garës dhe një vendimmarrje nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Pas rikthimit në detyrë të prokurorëve Elvin Gokaj dhe Alfred Shehu, SPAK ribëhet me 17 anëtarë.