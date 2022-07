A do ketë ‘amnisti’ për Enkelejd Alibeajn në PD?/ Berisha i prerë: Një lolo në duart e Ramës dhe Taulant Ballës!

Berisha në një dalje për mediat tha se Enkelejd Alibeaj është në dorë të Ramës, ndërsa thekson se i janë vënë disa kushte të tmerrshme, të cilat s’i bëri të ditura.

Sipas Berishës, të bëhesh vegël e Edi Ramës në këtë pluralizëm, merr mbi supe një gjë të rëndë.

“Së pari, nuk do ta identifikoja zotin Alibeaj me deputetët e tjerë të PD. Zoti Alibeaj është një njeri siç e shihni, një lolo në duart e Taulant Balës, se Rama nuk ia var, dhe i ka lënë Taluantit. Ai bën atë aktin më të shëmtuar në 30 vite. Kjo është një lojë nga më të shpifurat e Edi Ramës. Loja me Enkelejd Aliebajt. Çfarë e shtyn? Ka ca kushte të tmerrshme që i din vetë ati. Në lojë e rrezikshme. Të bëhesh vegël e Edi Ramës në këtë pluralizëm, merr mbi supe një gjë të rëndë. Kolaboracionizëm që kalon çdo limit. Duke iu rikthyer statutit të partisë, s’parashikon përjashtime. Qëndrimet Aliebaj mund ti përcaktoj vetë. Por mendimet e mia për të janë këto që shpreha këtu!.”, tha Berisha.