Shiu dhe shtrëngatat vetëm sot/ Sinoptikanët japin lajmin e mirë: Në fundjavë rikthehen temperaturat e larta, bëhuni gati për plazh!

Dita e premte do të karakterizohet nga kalime të ndjeshme vranësirash dhe rrebeshe shiu. Shkak është depërtimi masave ajrore nga Evropa e Veriut.









Meteorologia Lajda Porja, në një lidhje direkte me emisionin “Vila24”, në ‘News24’ tha se vendi ynë dhe i gjithë rajoni kaluan një nga valët më të gjata të të nxehtit.

Porja sqaron se era ne brigjet detare jugore, kryesisht në Vlorë do ketë fuqizim të parametrave, duke sjellë edhe rritje të dallgëzimit.

Sa i përket ditës së shtunë e të diel do ketë kthim të kthjellimeve dhe priten ditë të përshtatshme për plazh.

Temperaturat e ajrit do arrijnë deri në 32- 33 gradë C, me maksimumin 35 gradë në Gjirokastër apo Elbasan, pjesa tjetër e territorit do jetë në vlera tipike të korrikut.

Java që vjen do jetë në të njëjtat kushte atmosferike, me det paksa të trazuar në pjesën e dytë të ditës./BW