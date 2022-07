Skandali i bujshëm/ Si babai i Addison Rae tradhtoi disa herë nënën e saj

Nëna e Addison Rae, Sheri Easterling, ndau një mesazh me fansat ndërsa drama e saj martesore me bashkëshortin Monty Lopez vazhdon të shfaqet në sytë e publikut.

“Çështjet personale që bëhen publike janë gjithmonë sfiduese dhe dërrmuese për këdo që është i përfshirë”, shkroi nëna e tre fëmijëve, 42 vjeç, në një Story të enjten në Instagram. “Do të jem mirë.”– vazhdoi, “Shqetësimi im më i madh janë dhe do të jenë gjithmonë fëmijët e mi dhe zemrat dhe mendjet e tyre të brishta.

Unë gjithmonë do të bëj më të mirën për t’i mbrojtur ata.” Easterling vazhdoi duke thënë se qëllimi i saj është t’i bëjë fëmijët e saj të ndihen të sigurt, ndërsa i siguroi ata se “gjithçka do të jetë në rregull“. Influencerja– e cila u bë e famshme së bashku me vajzën e saj yllin e TikTok, e që tani ka 1 milion ndjekës – e përfundoi deklaratën e saj duke falënderuar fansat për “dashurinë, mbështetjen dhe mesazhet e mira”.