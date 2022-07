“T’i presim gishtat”, grabitën futbollistin e njohur dhe vodhën kurorën me vlerë miliona paundësh, dënohet banda “e frikshme” në Britani

Një bandë, drejtuesi i së cilës grabiti me thikë ish futbollistin e njohur anglez Ashley Cole para fëmijëve të tij, është shpallur fajtore për vjedhjen e një diademe prej 3.5 milionë paund e vendosur në kurorëzimin e Mbretit Edward VII.









Portland Tiara – e cila ka të ngjarë të mos rikthehet kurrë – u vodh në nëntor 2018 gjatë një grabitjeje në Galerinë Harley në Welbeck Estate, në Nottinghamshire. Ishte e para nga një numër grabitjesh të spikatura.

Cole, 41 vjeç, ish-futbollisti i Arsenalit dhe Anglisë, u sulmua më vonë kur i çoi pa dashje hajdutët në shtëpinë e tij prej 2.5 milionë paundësh në Fetcham, Surrey, pasi u ndoq nga pas.

Në bastisjen “e dhunshme dhe të ekzekutuar në mënyrë të pamëshirshme” në janar 2020, Cole, i cili kishte veshur vetëm një palë pantallona të shkurtra, u lidh dhe u detyrua të gjunjëzohej para familjes së tij.

Njëri nga banda, i cili kishte veshur kapuç, veshje kamuflazhi dhe çizme ushtarake, mbante një palë pinca dhe sugjeroi: “T’i presim gishtat”. Ata kërkuan bizhuteri dhe orë.

Një tjetër viktimë në serinë e grabitjeve i është prerë llapa e veshit me pincë përpara se banda të tentonte t’i priste gishtin e madh.

Bastisja ndaj Cole ishte e fundit nga një grup grabitjesh.

Anëtari më i vjetër i dënuar ishte Kurtis Dilks, 33 vjeç, një korrier. Dënimet e tij të mëparshme përfshijnë tentativën për të korruptuar një dëshmitar, por policia ka pranuar se mund të mos e dijë kurrë nëse një tjetër kryetar mbetet i lirë.

Dilks u shpall fajtor për grabitje dhe gjithashtu për komplot për të grabitur shtëpinë e futbollistit të kampionatit Tom Huddlestone në shtëpinë e tij në Caythorpe, Nottinghamshire, ndërsa ai ishte duke luajtur një lojë jashtë fushe për Derby County.

Ai u dënua së bashku me pesë të tjerë për rolet e tyre “në një masë më të madhe ose më të vogël në një seri vjedhjesh jashtëzakonisht serioze, të profilit të lartë, të planifikuara me kujdes dhe nganjëherë të ekzekutuara në mënyrë të pamëshirshme dhe grabitje të dhunshme” midis tetorit 2018 dhe janarit 2020. Kjo përfshinte komplotin për të vjedhur diademën e veshur me diamant dhe një karficë 250,000 £ shoqëruese, të cilat u rrëmbyen nga një kuti.

Dilks nuk tregoi asnjë emocion ndërsa juria shpalli vendimin pas një gjyqi dhjetë-javor.

Një goditje fati për oficerët hetues erdhi kur detektivët bastisën Paris Jewels, një “biznes gjoja legjitim të bizhuterive” në Hatton Garden, lagjja historike e diamanteve të Londrës, 15 minuta pasi “përpunuesit profesionistë” Sercan Evsin, 25 vjeç dhe Tevfik Guccuk, 39 vjeç, kishte hedhur një çantë me mallra të vjedhura në vlerë prej 500,000 paundësh.

Kjo përfshinte një medalje nënkampione të Kupës FA dhe orët, të marra gjatë bastisjes një ditë më parë në shtëpinë e Huddlestone, përpara partneres së tij Joanna Dixon dhe djalit të tyre të vogël.

Kamerat e sigurisë më vonë treguan Evsin duke i treguar një klienti unazën me diamant oval prej 121,000 paundësh. Oficerët më vonë do të gjenin prova për të lidhur të tjerët me argjendaritë turke, por banda vazhdoi të synonte figura të shquara, duke përfshirë Cole, pas bastisjes së policisë.

Diadema u dërgua në Hatton Garden dhe u prish përpara se Guccuk ta nxirrte jashtë vendit me bagazhin e tij të dorës në një fluturim nga Heathrow në Stamboll. Kjo e bën të pamundur që ajo të rikuperohet.

Diadema ishte porositur nga Duka i 6-të i Portlandit për gruan e tij, Winifred. Ajo e vendosi atë në kurorëzimin e Eduardit, stërgjyshit të Mbretëreshës Elisabet, në vitin 1902. Pjesa qendrore e diademës është Diamanti Portland, i cili daton nga shekulli i 19-të.

Grabitja mori më shumë se 14 muaj, me një nga banda, Ashley Cumberpatch, duke kryer mbikëqyrje në galeri, duke u paraqitur si një turist me një kamerë GoPro.

Natën e grabitjes, kamerat e sigurisë kapën momentin kur një “Audi RS5” me shpejtësi kaloi nëpër një fushë, përpara se tre persona, të veshur me kokore motori, kostume kundër nxehtësisë dhe doreza, u hodhën jashtë dhe “filluan menjëherë sulmin e tyre në godinë”. Banda përdori sharra elektrike me majë diamanti dhe titani dhe leva për të hyrë në galeri, kasafortë dhe një vitrinë dhe brenda tetë minutash u zhdukën.

Nëse depërtimi do të zgjaste vetëm 90 sekonda më shumë, banda do të ishte kapur nga autoritetet kur të arrinin në vendngjarje.

Banda vodhi gjithashtu sende luksi me vlerë 500,000 £ nga shtëpia e Mason Soiza, një biznesmen dhe partnerja e tij në fshatin Willoughby-on-the Wolds në Leicestershire. Gjatë bastisjes 28-minutëshe, banda u largua me sende duke përfshirë një orë Patek Philippe prej 110,000 £, një orë Richard Mille RM 055 me vlerë 120,000 £ dhe çanta Chanel, Hermes dhe Louis Vuitton me vlerë mijëra paund secila. Soiza më parë sponsorizoi Nottingham Forest dhe zotëronte një Lamborghini ari.

Në fillim të gjyqit, Michael Brady, për prokurorinë, tha se Dilks ishte pjesë e një bande që mbërriti në shtëpinë me gjashtë dhoma gjumi të Cole “e armatosur me armë dhe mjete për t’i nënshtruar ata” dhe “prania e fëmijëve nuk i shqetësonte ata”.

Futbollisti u sulmua pak pasi ishte kthyer në shtëpi nga trajnimi i futbollistëve në 15 vjeç të Chelseat dhe ishte duke parë një film me partneren dhe fëmijët e tij, kur katër burra u shfaqën nga shkurret.

Pasi hynë në katin e poshtëm me një vare, grabitësit, të cilët flisnin me thekse të rreme irlandeze, e lidhën Cole teksa ai po mbante vajzën e tij, duke e lënë atë “në pritje për t’u vrarë” ndërsa ai u përpoq të mos u tregonte fëmijëve të tij se ishte “i frikësuar për jetën”.

“E di tani, do të vdes”, tha ai përpara se të shpërthente në lot para detektivëve ndërsa u tha atyre: “Unë mendoja se kjo nuk do të më ndikonte, por Jezus…”

Ai tha se grabitësit e urdhëruan atë të dorëzonte bizhuteri dhe orë. Kur ai u tha atyre të “merrnin gjithçka”, një grabitës u dëgjua të thoshte “Prini duart e tij, pritini gishtat” përpara se “Bossi” të ndërhynte.

Cole më vonë besoi se do të “digjej” kur sulmuesit hodhën lëndë kimike përpara se të largoheshin nga prona, me pesë ora marke, një çelës smart BMW-je, kufje, një çantë dore Gucci dhe telefona celularë kur kuptuan se policia kishte mbërritur.

Dilks është i vetmi nga sulmuesit që u identifikua pasi ADN-ja e tij u gjet në kabllot e përdorura për të mbajtur Cole dhe partnerin e tij.

Viktimat e tjera u torturuan gjithashtu, duke përfshirë Martin Wardle, një biznesmen të cilit i ishte prerë llapa e veshit të djathtë me pincë. Banda i vendosi një çantë mbi kokë dhe e çoi në shtëpinë e nënës së tij 86-vjeçare gjatë një kalvari dyorësh.

Detektivi Gayle Hart, i policisë së Nottinghamshire, oficeri i lartë hetues në këtë rast, tha se banda kishte planifikuar me kujdes bastisjet dhe kishte kryer zbulimin e viktimave. Ajo shtoi se Cole dhe partnerja e tij, Sharon Canu, ka të ngjarë të “ndiejnë pasojat e asaj që ka ndodhur… për mjaft kohë”.