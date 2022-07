Në videon më poshtë duket se ish-kryeministri i Japonisë është duke mbajtur një fjalim në qytetin Nara, teksa është qëlluar nga pas kokës me plumba pushke. Në video duket se mbështetësit që e dëgjojnë, shtangen nga të shtënat me armë dhe më pas kamera shfokusohet nga turma.

High quality footage of the ex PM of Japan, Shinzo Abe being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun .pic.twitter.com/5XFbUAjNUj

— Dr Moriarty (@aarjunx) July 8, 2022