Përfundon masa e sigurisë për dy të arrestuarit e operacionit “Chasing”, mes tyre i shumëkërkuari për masakrën e Çoles, Ani Begaj.









Për kushëririn e tij, Elton Begajn është dhënë masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa Ani Begaj me vendim të formës së prerë i dënuar me 35 vite burgim është njohur me dënimin e tij.

Seanca ka nisur rreth orës 10:00 dhe ka zgjatur mbi 30 minuta.