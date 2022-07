“Ikni q*****!”/ Ministrja e re e Arsimit në Britaninë e Madhe ua nxjerr gishtin e mesit protestuesve (VIDEO)

Dorëheqja e Boris Johnson shkaktoi reagime të forta në Britani. “Qershia mbi tortë” erdhi nga ministrja e re, Andrea Jenkins, e cila zemëroi protestuesit me gjestin e saj.

Politikania drejtoi gishtin e saj të mesit nga protestuesit teksa hynte në Doëning Street të enjten, më 7 korrik. Jenkins do të marrë Ministrinë e Arsimit brenda ditëve në vijim.

Krahas gjestit, ministrja iu drejtua turmës: “Prisni dhe shikoni” dhe më pas u tha atyre: “Qesh mirë, kush qesh i fundit”.

Ladies & Gents,

Meet Andrea Jenkyns

Our new Govt Education Minister, greeting the public with…

The finger. pic.twitter.com/MC2bMeSJ1C

— Marina Purkiss (@MarinaPurkiss) July 8, 2022