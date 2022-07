Ligjet e reja në Rusi/ Politikani në Moskë dënohet me 7 vjet burg se tha fjalën “luftë”

Një këshilltar bashkiak në Moskë u dënua me shtatë vjet burg pasi foli kundër luftës së Rusisë në Ukrainë – në atë që konsiderohet dënimi i parë i plotë me burg sipas ligjeve të reja.









Alexei Gorinov, 60 vjeç, u arrestua në prill pasi u filmua duke kritikuar pushtimin në një mbledhje të këshillit të qytetit.

Sipas ligjit pas pushtimit, kushdo që përhap “lajme të rreme” për ushtrinë përballet me 15 vjet burg.

Rusëve u ndalohet të përdorin fjalën “luftë” për të përshkruar pushtimin.

Presidenti Vladimir Putin në vend të kësaj ka shpikur frazën “operacion special ushtarak”, megjithëse ai foli për “luftën në Donbas” në komentet drejtuar liderëve parlamentarë të enjten.

Aktivisti i të drejtave të njeriut Pavel Çikov tha se dënimi i Gorinov ishte dënimi i parë me burg sipas ligjit të ri. Deri më tani gjyqtarët kanë dhënë vetëm një gjobë ose një dënim me kusht.

Gjykatësi Olesya Mendeleyeva vendosi se ai e kishte kryer krimin e tij “bazuar në urrejtje politike” dhe kishte mashtruar rusët, duke i shtyrë ata të “ndiejnë ankth dhe frikë” për fushatën ushtarake.

Duke u paraqitur në gjykatë në veri të Moskës, Gorinov mbajti një copë letër me fjalët që ai kishte shkruar me stilolaps: “A ju duhet ende kjo luftë?” Një zyrtar sigurie ngriti duart në përpjekje për të mbuluar mesazhin.

Këshilltari i opozitës u arrestua në fund të prillit.

Në takimin ku u filmua duke folur, Gorinov kundërshtoi idenë e një konkursi vizatimi për fëmijë, që mbahej në një kohë që fëmijët po vdisnin në Ukrainë. Ai ishte përpjekur gjithashtu që mbledhjen e këshillit ta niste me një minutë heshtje për të kujtuar viktimat.

Një tjetër këshilltar i opozitës që mbështeti komentet e tij është larguar që atëherë nga Rusia. Prokurorët thanë se ata të dy kishin komplotuar qëllimisht për të diskredituar ushtrinë ruse.

Sipas aktivistëve dhe gazetarëve që ishin në gjykatë të premten, Gorinov i tha gjykatësit se Rusia e kishte mbyllur fazën me luftërat në shekullin e 20-të. “Dhe megjithatë e tashmja është Bucha, Irpin, Hostomel,” tha ai, duke renditur disa nga vendet ku forcat ruse pretendohet se kanë kryer krime lufte.

Miku i tij dhe aktivisti i opozitës Ilya Yashin shkroi në Twitter se dënimi ishte një “tmerr”. Vetë Yashin së fundmi u dënua me 15 ditë burg për rezistencë ndaj arrestimit. Një tjetër aktiviste, Maria Alyokhina, e quajti një “ferr historik” faktin që një këshilltar i zgjedhur po burgosej për shtatë vjet se e quajti luftën “luftë”.

Ekspertja politike ruse Tatiana Stanovaya tha se ishte e qartë se autoritetet po dërgonin një paralajmërim për “disidentët”. Përdorimi i termit luftë ishte sabotim në sytë e autoriteteve, tha ajo. Por kur kombinohej me veprime politike si ai i Gorinovit, ai shihej pothuajse si terrorizëm dhe do të përballej me një burg të gjatë.

Prokurorët rusë po bëjnë thirrje gjithashtu për një burg të gjatë për figurën e shquar pro-demokratike Andrei Pivovarov, i cili u ndalua në avion teksa ishte gati të largohej nga Shën Petersburg në maj. Avokati i tij tha se ai akuzohej për drejtimin e një organizate të padëshirueshme, Open Russia./ Përshtatur nga BBC