Prodhuan në Shqipëri maskat kundër Covid/ Pranga biznesmenëve italianë që i shitën si “Made in Italia”

Italia është përfshirë nga një skandal i madh. Prokuroria e shtetit fqinj ka zbuluar një rast abuzimi dhe mashtrimi me kostumet që përdoren kundër COVID-19, tender që ishte bërë në Itali, por veshjet prodhoheshin në Shqipëri.









‘Il messaggero.it’ shkruan se prokuroria urdhëroi sekuestrimin e 43 milionë eurove, ndërsa në pranga kanë rënë 2 persona, ndërkohë 2 gra po hetohen, pasi akuzohen si të përfshira në këtë histori mashtrimi. Kjo media shkruan se italianët operonin në vendin tonë duke prodhuar 11 milionë veshje njëpërdorimshe anti-Covid, pa asnjë kriter të përcaktuar nga mjekët dhe ekspertët vendas.

“Kriminelë, banditë” kështu u përcaktuan vëllezërit Samuele dhe Massimiliano Piçolo, të cilët përfunduan në burg me akuzën e mashtrimit, përvetësimit dhe mashtrimit në furnizimet publike.

Deri më 23 shkurt 2021, aksionerja e vetme e Gap ishte Laura Tamburelli, gruaja e Samuele Piçolo. Ky konsorcium – ndaj të cilit u urdhërua sekuestrimi për 43.2 milionë euro – u dha në nëntor 2020 nga Komisioni i Jashtëzakonshëm për Emergjencën Covid-19, kontrata për furnizimin e 11 milionë kostumeve mbrojtëse të disponueshme.

Kostumet e prodhuara në Shqipëri

Sipas hetimeve të bëra nga Prokuroria Publike, mbi bazën e hetimeve të skuadrës mobile ‘Prato’, “ata nënkontraktuan, pa autorizimin e autoritetit kontraktor, paketimin e kostumeve laboratorike të ndryshëm me ato kineze. Sektori, pra, organizimi i punës, karakterizohej më së shumti nga shkelje sistematike e rregullave të sigurisë dhe higjienës, nga përdorimi i punëtorëve jashtëkontraktorë, pa leje të rregullt qëndrimi në territorin italian”.

Për më tepër, “kostumet mbrojtëse i bënin me pëlhura të tjera nga ato të certifikuara” dhe, megjithëse Konsorciumi Gap ishte i lidhur kontraktualisht me ‘Made in Italy’, ato i kishin prodhuar në Shqipëri. Përpara importimit të tyre në Itali, “u qepën mëngët dhe u hoqën etiketat”, për të fshehur shkeljen e kontratës. Sipas të dhënave, rreth 2 milionë kostume përfunduan në ‘ASL Roma 2’, me çmimin 6 deri në 10 euro secila.

Të dyshuarit

Një pjesë e mirë prej 32 personave të hetuar ishin “të vetëdijshëm se duhej të lidheshin me Piçolo-n si menaxherë të vërtetë ‘de facto’, të cilët morën të gjitha vendimet e menaxhmentit të lartë në lidhje me organizimin dhe ekzekutimin e aktivitetit të punës së Konsorciumit”.

Duke folur për Massimiliano, ata thanë: “Ai nuk duket askund, por është pronari, ai është shefi”. Menaxheri i përgjithshëm dhe menaxheri i prodhimit të Gap komentuan “rreziqet personale që me të cilat ata po përballeshin për të zbatuar urdhrat nga lart-poshtë të vëllezërve Piçolo. Nuk mundesh të bësh asgjë, kontraktualisht je i detyruar të përgjigjesh për rregullsinë e kontributeve dhe pagave të atyre që punojnë. Unë e di vetëm se jemi ulur në një tenxhere me presion dhe së shpejti del i gjithë avulli dhe ne djegim C-në… ose nëse e lëmë këtë histori pa kocka të thyera, do të jetë një mrekulli!”.

Arrestimet

Nga e-mailet e sekuestruara nga Policia doli se të gjitha komunikimet më të rëndësishme (si p.sh. oferta dërguar Invitalia për dhënien e kontratës) ishin përcjellë në llogaritë personale të vëllezërve. “U takon të dyshuarve Piçolo – thuhet në urdhrin e arrestimit – që menaxhmenti i paskrupullt që ka karakterizuar të gjitha vendimet e marra nga Gap për të marrë të ardhura milionëshe në kurriz të cilësisë së produkteve të bëra duhet të iu ngarkohet atyre. Samuele Piçolo, përveçse është tërhequr – shpjegon gjyqtari hetues Leonardo Chesi – nga një masë parandaluese në të kaluarën në lidhje me krimet që kishin të bënin me menaxhimin e kompanive që i atribuohen atij, është subjekti që shfaqet më pak se vëllai i tij, pasi ai gjithnjë iu ruhej kamerave që të mos filmohej”, thuhet në artikull.