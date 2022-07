Britney Spears revoltohet me mediat: Amerika bëri një punë të shkëlqyer për të më poshtëruar mua

Britney Spears ka shpërndarë në rrjetet sociale një tekst të gjatë, i cili i referohet një dokumentari që është filmuar për jetën e saj, pa pëlqimin e saj.









Këngëtarja amerikane është thyer dhe ka reaguar ashpër duke komentuar: “Amerika bëri një punë të mrekullueshme që më poshtëroi”.

Veçanërisht në dy vitet e fundit, për yllin janë realizuar një sërë homazhe dhe dokumentarë, të cilët trajtojnë momentet kryesore të karrierës së saj, por edhe problemet e saj personale me shëndetin. Megjithatë, këtë herë, Spears është kundërpërgjigjur dhe ka thënë se është mjaftuar me biografitë e saj të paautorizuara që qarkullojnë herë pas here.

Në postimin e saj në internet, Britney Spears tha: “Ndjehem sikur Amerika ka bërë një punë të madhe për të më poshtëruar mua… “, dhe vazhdoi: ” Nuk jam ndjerë kurrë më e ngacmuar në jetën time në këtë vend, është çmenduri… dhe hajde, është sinqerisht e ligjshme të bësh kaq shumë dokumentarë për dikë, pa pëlqimin e tij”?

Pas publikimit të saj, këngëtarja amerikane theksoi: “Nuk kam parë kaq shumë dokumentarë të realizuar për një person… Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, asnjë person tjetër në këtë tokë, nuk është komentuar aq negativisht për dokumentarin. Dokumentari i ri ishte gjëja më fyese që kam parë ndonjëherë në jetën time’.

Ndër të tjera, Spears vazhdoi duke thënë: “Kështu që njerëzit jo vetëm që të shpëtojnë nga ajo që më bënë, por ata mund të më poshtërojnë në një mënyrë kaq të turpshme”.

Në shpërthimin publik të këngëtares duket se ka kontribuar fakti që së fundmi paparacët po publikojnë foto jo të këndshme të saj. Madje, ajo përmendi edhe faktin se duke u kthyer nga një udhëtim së fundmi me bashkëshortin e saj, Sam Asgari, i është ofruar një karrocë golfi për ta transportuar.

Në përfundim të shpërthimit të saj, 40-vjeçarja amerikane shprehu shqetësimin e saj se dokumentarët e realizuar për jetën e saj përfshinin imazhe dhe video jo të këndshme të saj.

Shikoni postimin e Britney Spears që bëri xhiron e internetit dhe më vonë u fshi.