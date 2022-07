“Drama për të cilën bërtas”/ Erion Braçe kapet sërish ministren e Bujqësisë: Të rrojë e fitojë karteli i grumbulluesve tanë!

Ish-zv.kryeministri Erion Braçe ka goditur sërish ministren e Bujqësisë Frida Krifca sa i takon tregut të fermerëve në vendin tonë.

Braçe ka ndarë në rrjetet sociale tabelat e shitjes së shalqinit në Divjakë dhe Luksemburg. Ai shprehet se në fushë e mbledhin me 7-8 lekë ndërsa atje e blejnë edhe me 193 lekë për kg.

STATUSI I ERION BRAÇES:

Drama për të cilën bërtas unë;

Siper:

Fushat me SHALQI ne BUCUKAS/TERBUF, ne DIVJAKE;

Poshte:

CMIMI I SHALQINIT ne LUKSEMBURG, dje;

12.99 EURO PER NJE SHALQI, dmth 1.6 EURO PER KILOGRAME, fiks 193 LEKE PER KILOGRAME.

Eshte e njejta cilesi, ne mos me e mire!

Ketu 7-8 leke dhe ne fushe qe tregtaret ta cojne cmimin edhe me poshte;

Atje e blejne qe cke me te edhe me 193 LEKE ose 1.6 EURO PER KILOGRAME.

Te rroje e fitoje KARTELI I GRUMBULLUESVE tane!