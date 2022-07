E kritikonte shpesh se rrinte shumë kohë në celular/ Adoleshenti ‘i mbyll gojën’ gjyshit duke e dhunuar për vdekje!

Një adoleshent në Itali i ka marrë jetën gjyshit të tij pasi ai e kritikoi se shpenzonte shumë kohë në telefon. Mediat italiane, raporton abcnews, bëjnë me dije se, 15-vjeçari nga Bucchianico (Chieti) fillimisht është grindur me gjyshen e më pas ka sulmuar gjyshin, duke e goditur për vdekje.









Adoleshenti raportohet ta ketë goditur të moshuarin me fshesën e korrentit, me karrige dhe shqelma. Gjatë dhunës, i riu, i ndjekur nga shërbimet sociale për probleme psikiatrike, filmoi me celular dhe më pas publikoi pamjet në statusin e tij në WhatsApp.

78-vjeçari ka ndërruar jetë në spitalin e Peskarës, ndërsa djali është arrestuar me akuzën e vrasjes së rëndë me dashje. Tani ai ndodhet i shtruar në spital në Policlinico di Chieti, i ruajtur nga ushtria.