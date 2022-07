(EMRI) “Ku janë fëmijët, si…”/ 37-vjeçari shqiptar masakron ish-bashkëshorten në Itali, e ndoqi me thikën e bukës dhe e goditi në autobusin plot me pushues!

Një shtetase shqiptare është shtruar në spitalin Sant’Andrea në Migliarina të Italisë, pasi është goditur pa mëshirë me thikë nga ish-partneri i saj. E reja shqiptare fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, pas sulmit që ndodhi brenda një autobusi të mbushur me njerëz që shkonte drejt një zone bregdetare plot me pushues.









Skena e frikshme e dhunës tmerroi edhe kalimtarët në lagje, ndërsa e reja ka folur nga spitali, ku pas reagimit të parë ka kërkuar informacion mbi fëmijët e saj.

“Ku janë fëmijët e mi, si janë? Shpresoj të dal nga spitali shpejt dhe të shoh përsëri fëmijët e mi, nuk do t’i lë më kurrë”, është shprehur ajo, sipas mediave italiane.

Ajo ende ka plagë të freskëta që do të mbeten të shënuara në lëkurën e saj përgjithmonë, por avokatin e saj Massimiliano Leçese e ka pyetur vetëm për fëmijët, dhe ai ka tentuar ta qetësojë pasi vajza nuk pushonte së qari.

Ndërkohë, disa qindra metra më tutje, ish-partneri i saj, 37-vjeçari Sokol Begaj, ndodhet në qeli në burgun e Andreinos, i akuzuar për vrasje të mbetur në tentativë.

“Ai është në një gjendje përuljeje të thellë”, thotë avokati i tij, Cristian Falconi. “Ai është po kalon një gjendje të vështirë psikologjike sepse nuk mund ta kuptojë se çfarë ka ndodhur”.

Vetëm një ditë më parë, ish-çifti kishte arritur një marrëveshje jashtëgjyqësore për kujdestarinë e fëmijëve.

“Ata erdhën bashkë në studio, dukej se kishin gjetur mirëkuptim. Kemi parë shumë çifte që grinden për kujdestarinë e fëmijëve. Ata nuk e bënë. Dhe pastaj ata u larguan së bashku. Gjithçka dukej e qetë. Por jo. Pra, çfarë ndodhi në ato pak orë nga e enjtja pasdite deri të premten në orën 14:00, kur tërbimi i Sokolit goditi ish-partneren e tij, duke e plagosur rëndë me shtatë goditje thike në trup?”, thotë avokati Falconi.

Për ta kuptuar ngjarjen duhet të bëjmë disa hapa pas. Është muaji shkurt kur në gjykatën e të miturve diskutohet për kujdestarinë e dy fëmijëve dhe harmonia në çift ka kohë që ka marrë fund.

Ish-partnerja denoncoi Begajn për dhunë në familje, shkak që ende nuk është diskutuar në gjykatë. Punonjësit socialë ndërhynë duke u përpjekur të shmangin probleme të tjera traumatike për të vegjlit dhe fëmijët i besohen nënës, por caktohet edhe një kurator që do të mbikëqyrte situatën së bashku me shërbimet sociale.

Ndërkohë, muajt ​​e fundit Begaj është përpjekur të gjejë kompromis me ish-partneren e tij. E enjtja ishte dita e madh dhe ata shkuan së bashku në studion ligjore ku ranë dakord praktikisht për gjithçka.

“Fundjavë alternative, gradualisht vizita gjithnjë e më të shpeshta nga babai”, thuhet në marrëveshjen e tyre.

“Gjithçka ishte gati për ta çuar marrëveshjen në gjykatë dhe për ta ratifikuar atë nga gjyqtarët”, thonë avokatët.

Pra, çfarë ndodhi. Nuk ka asnjë konfirmim por burime të kualifikuara të hetuesve thonë se Sokol Begaj është shtruar në spital mbrëmjen e së enjtes. Flitet për një krizë psikologjike, por nuk është e qartë.

E sigurt është se pas daljes nga spitali, burri shkoi për të vizituar prindërit e tij që jetojnë në Viale Italia, në një pallat pikërisht përballë stacionit që do të shëndërrohej në skenën e pritës ndaj ish-bashkëshortes.

Në apartament, me gjyshërit është djali i vogël, ndërsa i madhi në një kamp veror. Në teori, Sokoli nuk duhet ta shihte ish-bashkëshorten. Është e paqartë nëse ajo e dinte se ai ndodhej atje ose jo, por fakti është se ndodhet në derën e ish-vjehërrve. Nuk ngjitet, por pati një përplasje të ashpër verbale me ish-partnerin, fillimisht në telefon dhe më pas në hyrjen e banesës.

Pjesa tjetër është histori. Sokoli zbret shpejt shkallët ashtu siç është, me pantofla dhe pa këmishë. Ai ka një thikë kuzhine në dorë, të llojit të dhëmbëzuar për prerjen e bukës. Gruaja përpiqet të shpëtojë duke bërtitur e tmerruar përmes Viale Italia të shkretuar. Askush nuk i dëgjoi kërkesat e saj për ndihmë, por erdhi një autobus, që ishte i drejtuar për në plazhin e Porto Venere.

Gruaja u ngjit në autobus, por aty mori edhe goditjen e parë me thikë. Edhe ish-bashkëshorti i saj hipi në autobus dhe lëshoi një sërë goditjesh mes njerëzve të tmerruar, të cilët nuk kuptonin se çfarë po ndodhte.

Ai e la gruan në tokë të gjakosur dhe në gjendje shoku. Ajo u shpëtua nga disa vullnetarë që gjetën disa peshqir dhe shtypën plagët për të shmangur gjakderdhjen. Pastaj operacioni delikat kirurgjik në spital, nga i cili ajo fatmirësisht doli e sigurt.

Ndërkohë Sokoli u kthye në shtëpinë e prindërve, sikur asgjë të mos kishte ndodhur dhe aty u arrestua.

Të hënën në mëngjes në orën 9:30 do të zhvillohet seanca e vlefshmërisë në burg. Ndërkohë, gjykata për të mitur ua ka besuar përkohësisht kujdestarinë e fëmijëve gjyshërve nga babai. Por nëna dëshiron që ata të kthehen me të, teksa ka thënë: “Kur të jem më mirë, nuk do t’i lë më kurrë”. /bw