Inceneratorët/ Vasili: Drejtësia duhet të ishte në zyrën e Ramës!

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka deklaruar se drejtësia është e vonuar dhe pasive në lidhje me aferën e inceneratorëve. Përmes një interviste të dhënë për Syri tv, numri 2 i LSI thekson se nëse nuk do të kishim të bënim me një shtet në dispozicion të mafias, atëherë goditja nga organet e drejtësisë do të ishte më e shpejtë.









“Absurde. Fjalën në çdo situatë duhet ta merrte drejtësia. Jemi para faktit se drejtësia është shumë e vonuar dhe pasive. Në rrethana të tjera ju e keni parë se ka vepruar rrufe për ndeshjet e futbollit kategori e dytë.

Për çështje banale shumë larg misionit të saj bën sikur vepron. Këto janë elemente të qartë për një aferë kriminale me miliona euro që demonstron një shtet në dispozicion të mafies që e mbështet, i hap dyert, nuk i pengon.”-tha Vasili.

Vasili tha gjithashtu se ministrja e ekonomisë Delina Ibrahimaj ka qenë pjesë e skemës së inceneratorëve me urdhër politik, në kohën që ajo ka mbajtur postin e drejtoreshës së tatimeve.

“Pa dalë denoncimi, vetëm me ndonjë shkrim investigativ që hedh një fakt të shkëputur për abuzim të tillë në botë, edhe në nivele të dyta e të treta, largohen ministrat, e në nivele të mëdha largohen kryeministra, se nuk kryejnë detyrat shtetërore.”-deklaroi Vasili.

Ai shtoi se nën dritën e fakteve për inceneratorët, drejtësia duhet të ishte në zyrën e kryeministrit Ramadhe të ndërmerrte operacionin më të madh ndodnjëherë në Shqipëri kundër korrupsionit.

“Këto jo vetëm që qeveria duhet të largohej, një orë e më parë. Njëkohësisht drejtësia duhet të ishte në zyrat e Ramës dhe gjithë shtetit, duhet të bënte operacionin më të madh ndonjëherë.”-deklaroi Vasili në Syri Tv.