Maluma merr propozimin e papritur për martesë, artisti ndan videon në rrjetet sociale

Maluma ka fansat më ‘të çmendur’ në botë dhe kjo dihet nga të gjithë tashmë. Vetë ylli kolumbian duket shumë i lumtur nga dashuria që merr dhe përpiqet të jetë sa më pranë tyre.









E nëse kemi parë se si në çdo koncerti i hedhin reçipetat në skenë, këtë herë atij i kanë propozuar. Teksa ka zhvilluar një koncert në Spanjë, Maluma ka takuar një fanse në prapaskenë e cila i dhuroi një unazë.

I gjithë propozimi i improvizuar është sigurisht thjesht një moment i ëmbël për fansen dhe ndjekësit në rrjetet sociale. Vetë 28-vjeçari e ka ndarë videon në rrjetet sociale duke shkruar: ”U martova”.

Ndërkohë ka marrë goxha vëmendje komenti i një prej miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij që i shkruan: “Më pëlqen më shumë Susi për ty, por gjithsesi urime”.

Maluma është në një lidhje me Susana Gómez. Për të dashurën e tij ka shumë pak informacione pasi ajo nuk është personazh publik. Susan dhe Maluma janë në një lidhje që nga fundi i vitit 2020 kur u fotografuan për herë të parë së bashku. Maluma nuk poston foto me të në rrjetet sociale. Megjithatë, ai bëri një përjashtim ditën e Krishtlindjeve kur “falenderoi Santa Claus” për dhuratën e tij të jashtëzakonshme, citon Panorama Plus.

“Faleminderit, Santa”, shkroi këngëtari në llogarinë e tij në Instagram krah një fotoje të paqartë ku shfaqej me Susan duke u puthur para pemës së Krishtlindjes.