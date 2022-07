Ministri i Ekonomisë franceze: Ndërprerja totale e gazit rus është skenari “më i mundshëm”, duhet të përgatitemi

Ministri francez i Ekonomisë dhe Financave Bruno Le Maire paralajmëroi sot se ekziston një shans i madh që Moska të ndalojë totalisht furnizimin me gaz në Evropë.









“Le të përgatitemi për një ndërprerje totale të gazit rus; Sot ky është opsioni më i mundshëm”, i tha Le Maire Rencontres Economiques, një ngjarje e fokusuar te ekonomia në qytetin jugor të Aix-en-Provence.

Ministri tha se qeveria franceze po punonte për të identifikuar kompanitë që duhet të kenë mbrojtje prioritare në rast të ndërprerjes së furnizimit.

“Duhet gjithashtu të përgatisni plane për uljen e ngarkesës, ne po e bëjmë atë”, u tha ai gazetarëve më vonë. “Do të thotë të shikosh në një mënyrë shumë specifike çdo kompani, çdo fushë punësimi; cilat janë kompanitë që duhet të ulin konsumin e tyre të energjisë dhe cilat janë ato që nuk munden”.

Le Maire përmendi Saint-Gobain, një prodhues i madh materialesh ndërtimi, si një shembull i kompanive që nuk duhet të privohen nga furnizimi me gaz, edhe në rast emergjence. Ai vuri në dukje dëmtimin e mundshëm të pajisjeve të prodhimit dhe rrezikun e pasojave mjedisore.

“Duhet të parashikojmë dhe ta vendosim veten në rregull për betejën që tani”, tha ai.

Qeveria franceze ka propozuar një sërë masash për të menaxhuar ndërprerjet e mundshme të furnizimit me gaz, duke përfshirë dhënien e fuqisë për të kërkuar termocentrale me gaz si pjesë e një propozimi më të gjerë legjislativ mbi “fuqinë blerëse”. Projektligji do të debatohet në Asamblenë Kombëtare të Francës javën e ardhshme.