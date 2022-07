Më shumë meshkuj rusë kërkojnë të shmangin shërbimin ushtarak

Danila Davydov tha se ai u largua nga Rusia brenda disa javësh pasi Kremlini dërgoi trupa në Ukrainë, sepse kishte frikë se duhej të luftonte në një luftë që nuk e mbështet.









Artisti 22-vjeçar i cili kishte jetuar në Shën Petersburg, tha se ndërsa konflikti po zvarritej ai ishte i shqetësuar se Rusia mund të bënte presion mbi të rinjtë si ai për të shërbyer në ushtri.

“Unë nuk doja të shkoja në luftë ose të shkoja në burg, kështu që vendosa të largohem”, tha Davydov për Reuters nga Kazakistani, ku tha se aktualisht është duke punuar.

Ai është ndër ato që disa avokatë dhe avokatë të të drejtave thonë se është një numër në rritje i të rinjve rusë që kërkojnë të shmangin shërbimin e detyrueshëm ushtarak të vendit që nga fillimi i konfliktit me Ukrainën në fund të shkurtit, duke ilustruar ambivalencën në shoqërinë ruse ndaj konfliktit.

Disa të rinj po largohen nga vendi ndërsa të tjerët po kërkojnë këshilla për marrjen e përjashtimeve ose rrugëve alternative, ose thjesht duke injoruar thirrjet e tyre me shpresën se autoritetet nuk do t’i ndjekin ato, sipas intervistave të Reuters me shtatë burra që aktualisht kërkojnë të shmangin shërbimin në ushtri.

Kjo është pavarësisht rrezikut për t’u përballur me gjoba ose deri në dy vjet burg – në një vend ku shërbimi ushtarak është i detyrueshëm për të rinjtë e moshës 18 deri në 27 vjeç. Një person i tha Reuters se refuzimi për të luftuar ka çuar në tensione me anëtarët e familjes që besojnë se ushtria është detyrë e një të riu.

Davydov tha se ai ishte në gjendje të hiqte veten nga regjistri i shërbimit ushtarak dhe të largohej nga vendi sepse kishte një ofertë pune jashtë vendit. Ai dëshiron të kthehet në shtëpi një ditë, tha ai, por ankohet se mund të mos jetë shumë shpejt: “Unë e dua Rusinë dhe më mungon shumë”.

Kremlini i referoi pyetje ministrisë së mbrojtjes, e cila nuk iu përgjigj një kërkese për koment se sa i përhapur është shmangia e draftit dhe nëse po ndikon në funksionin e forcave të armatosura ruse. Ministria, në faqen e saj të internetit, thotë se “shërbimi në ushtri dhe marinë është detyrë e nderuar e një qytetari rus që jep avantazhe të konsiderueshme në të ardhmen”.

Moska thotë se po kryen një operacion të posaçëm ushtarak dhe se po shkon sipas planit. Presidenti rus Vladimir Putin i ka lavdëruar ata që luftojnë për Rusinë si “heronj” që po shpëtojnë rusishtfolësit nga persekutimi dhe po prishin atë që ai thotë se është një plan perëndimor për të shkatërruar Rusinë. Në mars, ai i përshkroi rusët, mendimet e të cilëve ishin më shumë në përputhje me Perëndimin sesa Rusinë si “tradhtarë”.

Më 24 shkurt Rusia dërgoi mijëra trupa në Ukrainë, duke nisur pushtimin më të madh tokësor të Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore.

Putini është duke vënë bast për një ushtri profesionale që Perëndimi thotë se ka pësuar humbje të konsiderueshme në luftë. Nëse ushtria nuk mund të rekrutojë mjaftueshëm ushtarë me kontratë, opsionet e Putinit do të përfshijnë përdorimin e rekrutëve, mobilizimin e shoqërisë ruse ose zvogëlimin e ambicieve të tij.

Edhe pse Putin ka thënë vazhdimisht publikisht se rekrutët nuk duhet të luftojnë në konfliktin e Ukrainës, ministria e mbrojtjes në fillim të marsit tha se disa tashmë e kanë bërë këtë. Muajin e kaluar, një prokuror ushtarak i tha dhomës së lartë të parlamentit se rreth 600 rekrutët ishin përfshirë në konflikt dhe se rreth një duzinë oficerë ishin disiplinuar si rezultat.

Ukraina ka vendosur ligjin ushtarak: burrave të moshës 18 deri në 60 vjeç u ndalohet të largohen nga vendi. Kievi thotë se do të luftojë deri në fund kundër asaj që e konsideron si një rrëmbim toke të paprovokuar të stilit perandorak.

“Shumë njerëz janë të frikësuar”

Që kur Pjetri i Madh e transformoi Rusinë në një fuqi të madhe evropiane, sundimtarët e saj shpesh janë mbështetur në rekrutimin si pjesë e ushtrisë së madhe të Rusisë, një nga forcat më të mëdha luftarake në botë. Burrat e moshës ushtarake duhet të shërbejnë një vit si rekrut. Rusia thërret rreth 260,000 çdo vit në një draft dy herë në vit. Forcat e armatosura të kombinuara të Rusisë janë rreth 900,000, sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike (IISS) me qendër në Londër.

Shmangia e draftit është një praktikë e mirëvendosur, duke përfshirë rrugët legjitime si shtyrja e shërbimit duke studiuar dhe duke kërkuar përjashtime mjekësore. Por muajt e fundit ka pasur një rritje të të rinjve që kërkojnë ndihmë se si ta bëjnë këtë, sipas katër avokatëve dhe grupeve mbrojtëse të të drejtave që ofrojnë këshilla dhe ndihmë ligjore për këta të rinj. Kjo ka qenë kryesisht nga njerëzit në qytetet e mëdha si Moska dhe Shën Petersburgu, sipas dy prej tyre.

Një grup që ofron këshilla ligjore falas, i quajtur Lirimi, bashkëdrejtohet nga Dmitry Lutsenko, një rus që tani jeton në Qipro. Ai tha se anëtarësimi i një grupi publik Telegram për ata që kërkojnë këshilla se si të shmangin rekrutim që grupi drejton është rritur në më shumë se 1,000 njerëz, nga rreth 200 para konfliktit.

Një grup tjetër i të drejtave, i quajtur Qytetar. Ushtria. Ligji, fokusohet në këshilla për njerëzit që kërkojnë lloje alternative të shërbimit ushtarak, i cili përfshin punën në një organizatë shtetërore si spitali në vend të ushtrisë. Grupi tha se kishte parë një rritje dhjetë herë në numrin e njerëzve që pyesnin për shërbim alternativ në më shumë se 400 këtë vit, krahasuar me rreth 40 gjatë periudhës ekuivalente të vitit të kaluar. “Shumë njerëz janë të frikësuar. Ata nuk duan të shkojnë në një ushtri që po lufton”, tha Sergei Krivenko, i cili drejton organizatën.

Avokati Denis Koksharov, kryetar i shoqatës ligjore Prizyvnik, tha se më herët gjatë konfliktit ai kishte parë një rritje afërsisht 50% të numrit të njerëzve që kërkonin këshilla për të shmangur shërbimin ushtarak, pa specifikuar numra. Ai shtoi se numri i kërkesave kishte rënë që atëherë dhe së fundmi organizata ka parë një rritje të të rinjve që duan të dalin vullnetarë për të luftuar.

Koksharov ia atribuoi luhatjen njerëzve duke u mësuar me situatën aktuale dhe një rritje të njerëzve që “shfaqin patriotizëm”.

Mungon shtëpia

Fyodor Strelin, një 27-vjeçar nga Shën Petersburgu, tha se ai kishte protestuar kundër luftës menjëherë pas pushtimit, por vendosi të largohej nga Rusia në fund të shkurtit.

Tani në kryeqytetin e Gjeorgjisë, Tbilisi, Strelini tha se më parë e kishte shmangur draftin pasi kishte siguruar një përjashtim vitin e kaluar për shkak të dritëshkurtësisë, por zgjodhi të largohej nga Rusia për shkak të shqetësimit për një mobilizim të përgjithshëm. “Më mungon shtëpia ime dhe tani për tani ndjej se kam humbur vendin tim në jetë”, tha ai.

Disa të rinj që janë thirrur për shërbimin ushtarak po e injorojnë thirrjen me shpresën që autoritetet të marrin mjaftueshëm punë diku tjetër, sipas gjashtë të rinjve, avokatëve dhe mbrojtësve të të drejtave me të cilët foli Reuters.

Kirill, një 26-vjeçar nga Rusia jugore që punon në teknologji, tha se ai mori një thirrje për rekrutim në prill të ndjekur nga një telefonatë në maj duke kërkuar që ai të shkonte në një mjekim, por nuk është përgjigjur sepse ai nuk e mbështet operacionin e Rusisë në Ukrainë.

Kjo ka shkaktuar tension me disa familje dhe miq që mbështesin luftën dhe besojnë se të gjithë duhet të bëjnë shërbimin e tyre, tha Kirill, i cili kërkoi të mos përdoret mbiemri i tij. “Njerëzit në Ukrainë janë si vëllezër. Unë njoh shumë njerëz në vend dhe nuk mund t’i mbështes këto veprime”, shtoi ai.

Në qershor, policia vizitoi shtëpinë e tij kur ai ishte jashtë dhe e pyeti nënën e tij pse po shmangte shërbimin e tij ushtarak, sipas Kirill.

Luftë dhe paqe

Kievi dhe aleatët perëndimorë vlerësojnë se Rusia ka humbur të paktën po aq burra sa 15,000 sovjetikë të vrarë në luftën sovjeto-afgane të viteve 1979-1989. Moska nuk e ka përditësuar shifrën e saj zyrtare të viktimave që nga fundi i marsit, kur tha se 1,351 ushtarë rusë ishin vrarë dhe mijëra të tjerë u plagosën që nga fillimi i fushatës ushtarake në Ukrainë.

Ka shenja se Rusia po kërkon më shumë burra për të luftuar. Në maj, Putin nënshkroi një ligj që hoqi kufirin e sipërm të moshës prej 40 vjetësh për njerëzit që duan të regjistrohen në ushtrinë ruse. Ligjvënësit në atë kohë thanë se ndryshimi ishte për të tërhequr njerëz me përvojë me specializim në fusha të tilla si pajisjet e avancuara ushtarake dhe inxhinieria.