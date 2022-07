Sindroma e zorrës së irrituar: Ushqimet që fryjnë – dieta që lehtëson

Sindroma e zorrës së irrituar (IBS) është një nga sëmundjet më të zakonshme gastrointestinale si një gjendje kronike e përsëritur, jo kërcënuese për jetën, por që ndikon ndjeshëm në cilësinë e jetës së pacientëve. Kërkon një qasje të individualizuar ushqimore në varësi të tolerancës së çdo organizmi ndaj ushqimit dhe, natyrisht, nëse pacienti ka diarre ose kapsllëk. Qëllimi është një dietë e ekuilibruar.









Shkaktarët e mundshëm të sindromës janë çrregullimet e inervimit të zorrëve, stresi, predispozita gjenetike, prishja e mikrobiomës së zorrëve dhe zakonet e të ngrënit dhe sasia e disa ushqimeve të konsumuara.

Simptomat më të zakonshme të IBS përfshijnë dhimbje barku, fryrje, gazra, diarre, kapsllëk ose diarre/kapsllëk të alternuar, nauze, një ndjenjë e mbushjes së shpejtë të stomakut dhe mukusit në jashtëqitje.

Çfarë janë FODMAP dhe cili është roli i tyre në SES?

Hulumtimet kanë mbështetur që një dietë me FODMAP të ulët lehtëson simptomat gastrointestinale (fryrje barku, gazra, dhimbje barku) te pacientët me IBS. Akronimi FODMAP (oligo-di dhe monosakaride dhe poliole të fermentueshme) qëndron për oligosakaride, disakaride, monosakaride të fermentueshme, të cilat janë karbohidrate dhe poliole me zinxhir të shkurtër. Karbohidratet me zinxhir të shkurtër janë aktive osmotike dhe fermentohen lehtësisht nga bakteret e zorrëve dhe H2 dhe CO2 dhe CH4 prodhohen me thithjen e njëkohshme të ujit. Ky proces çon në akumulimin e tepërt të lëngjeve dhe gazit, i cili përkthehet në fryrje, dhimbje barku dhe shqetësime gastrointestinale. Shumica e FODMAP-ve gjenden natyrshëm në ushqime dhe në dietën e njeriut, por poliolet mund të shtohen artificialisht në ushqime, pije dhe shurupe mjekësore të përgatitura komercialisht.

EE dhe diarre

Pacientët që janë në fazën e diarresë rekomandohet të ndjekin, deri në fund të jashtëqitjes diarreike, një dietë me pak fibra, pa sheqer dhe pa qumësht.

Më konkretisht, rekomandohet shmangia e frutave, perimeve dhe erëzave të papërpunuara, përveç kompostës së mollës pa sheqer, bananeve dhe karotave të ziera, si dhe shmangia e produkteve të qumështit, si kosi, qumështi, djathi, përveç djathit kaçkavall me pak yndyrë dhe ushqimet që përmbajnë sheqer dhe mjaltë, si pijet joalkoolike dhe ëmbëlsirat.

Rekomandohet të shmangni ushqimet e papërpunuara si buka me drithëra të plota, bukë e thekur dhe makarona dhe orizi kaf. Preferoni ushqimet tuaja të jenë thjesht të gatuara, jo të skuqura, pa shtimin e substancave yndyrore si vaj ulliri, gjalpë ose margarinë, me mish pa yndyrë pa yndyrë të dukshme, si viçi, fileto viçi, pulë (pa lëkurë), gjoks ose pa yndyrë, peshku, si tabani, purteka, merluci.

EE dhe kapsllëku

Pacientëve që janë në fazën e kapsllëkut rekomandohet të ndjekin një dietë të pasur me mbetje perimesh. Konkretisht, rekomandohet rritja e konsumit ditor të perimeve dhe frutave në 5 porcione në ditë.

Në veçanti, zgjidhni perime të freskëta në vend të ziera, fruta të plota me lëvozhgë dhe kumbulla të thata në vend të lëngjeve të frutave. Përfshini të paktën 2 racione bishtajore dhe vajra në dietën tuaj çdo javë. Për më tepër, preferoni të konsumoni produkte me drithëra integrale (bukë kafe, oriz dhe makarona me drithëra integrale, drithëra mëngjesi me drithëra integrale) dhe shmangni ato të përpunuara. Së fundi, për shkak se hidratimi luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e kapsllëkut, sigurohuni që të konsumoni 1 ½ deri në 2 litra lëngje në ditë, kryesisht ujë.

SEE dhe alternimi i diarresë dhe kapsllëkut

Pacientët që përjetojnë diarre/kapsllëk të alternuar të shpeshtë duhet të jenë të kujdesshëm në trajtimin ushqimor të çdo faze, siç e përmendëm më lart dhe të kenë parasysh se mbajtja e orarit të rregullt të vakteve ndihmon në funksionimin e duhur të zorrëve, në mënyrë që ata të mund të rregullojnë dietën e tyre. varësisht nga faza në të cilën ndodhen dhe simptomat që përjetojnë.

Një dietë me FODMAP të ulët rekomandohet zakonisht për 2-6 javë dhe vetëm nën mbikëqyrjen e një gastroenterologu dhe/ose dietologu . Pas 2-6 javësh të dietës rekomandohet që pacientët të shtojnë ushqime të larta FODMAP në një rotacion ciklik një nga një. Nëse ky ushqim shkakton simptoma, atëherë rekomandohet që ta kufizoni sërish këtë ushqim.