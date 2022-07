Kryeministër “non grata”?! Berisha e thotë prerë: Nuk e kërkoj mbështetjen amerikane! Ja çfarë më propozoi Donald Lu

Kreu i PD, Sali Berisha, foli për marrëdhëniet që do të ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse vjen në pushtet.









Në studion e emisionit “Open” të gazetares Eni Vasili, në News24, Berisha u pyet nga drejtori i informacionit në “News24”, Robert Rakipllari, nëse mund të bëhet kryeministër një politikan i shpallur “non grata” dhe që nuk ka mbështetjen amerikane.

Lidhur me këtë, Berisha u shpreh se nuk e kërkon mbështetjen amerikane dhe as nuk do ta kërkojë atë, duke shtuar se kur ambasadori amerikan, Donald Lu, i ka propozuar të marrë drejtimin e PD-së, ai ka refuzuar.

Pjesë nga diskutimet:

Rakipllari: Nuk kishit nevojë të bënit 7 korrikut për të konfirmuar marrjen e PD, sepse e dëshmuat edhe më parë që e zotëronit bazën e partisë. Nuk është kjo sfida që keni tani, por sfida juaj është se ju thatë që do e rrëzoni Edi Ramën para se të shkoni në zgjedhje dhe në këtë kuptim përmendët protestën e Shkupit, por ajo protesta e Shkupit kishte mbështetje amerikane, ju s’e keni… A mundeni dot të bëheni kryeministër pa mbështetje amerikane?

Berisha: Dhe nuk e kërkoj mbështetjen amerikane. Të garantoj që nuk kërkoj mbështetje nga askush, përveçse nga shqiptarët. Kur më është propozuar nga të tjerë të marrë PD, kanë marrë një “jo” të thatë. Donald Lu, psh.

Rakipllari: Besoni vërtet që një forcë politike mund të marrë pushtetin, pa mbështetjen e SHBA?

Berisha: Në mënyrë absolute, 100%, me një kusht, të ketë parime të drejta.

Rakipllari: Ju do të rrëzoni një kryeministër që bën korrupsion, ndërkohë që jeni “non grata”.

Breisha: Jam rast unik në botë, i dyti, që kam paditur Sekretarin e Shtetit për shpifje. Dhe të them këtu, që do të vazhdojë gjyqi sa të jem gjallë. Edhe po u bëra kryeministër, do të vazhdojë procesi. Ka disa forma, kjo që kam bërë unë është padi për shpifje. Kam paditur në një vend.

Rakipllari: Pse nuk e padisni në Amerikë?

Berisha: Sepse forma e trajtimit të problemit ishte ndryshe, edhe çmimi shumë i lartë. Nëse e padisje për shpifje, merrte dosjen e Delinës, e dënonte Delinën dhe më jepte mua të drejta. Unë nuk e kisha me Delinën, as me Ramën, por me njeriun që më kishte akuzuar për korrupsion. Ka pasur përpjekje, por unë nuk tërhiqem nga kjo.

Rakipllari: Ju do të bëni dhe Primare…

Berisha: A ke parë të më pengojë njeri gjatë këtij udhëtimi që kam bërë? Jo, absolutisht.

Rakipllari: Ke fituar bazën e PD…

Berisha: Jo nuk është baza, janë shqiptarët, sepse kauza e drejtë dhe forca e idealit të një njeriu që mbron kauzën e drejtë, nuk thyhet absolutisht. Marrëdhëniet e mia me SHBA do të jenë të shkëlqyera, kur të fitoj unë pushtetin.

Sulo: Si do të jenë pra?

Berisha: Ke 6 zyrtarë, merr lexo, 6 zyrtarë hungarezë, që unë i kam takuar, dhe që iu është hequr ‘”non grata”, që iu ishte vënë për të njëjtin përcaktim si mua. Kam takuar kryetarin e parlamentit të atij vendit dhe më ka folur një orë se e kishin caktuar “non grata”. Nuk kam përgjegjësi unë për ato që thotë ambasadorja Kim. Është përpjekur të bëjë gjithçka ndaj meje, por e vërteta është rezultati. I vetmi rezultat është dezinformomi që i ka bërë DASH, por është punë e saj, jo e imja.