Kur kriza shtyn qytetarët e një diktature të ngrenë krye/ Protesta të dhunshme dhe masive në Kinë!

Protesta masive dhe të dhunshme kanë përfshirë ditën e djeshme provincën Henan në Kinën qendrore. Përleshje të shumta janë regjistruar mes klientëve të bankave dhe autoriteteve, ndërkohë që qindra u mblodhën jashtë një dege të Bankës Popullore të Kinës në kryeqytetin e Henan, Zhengzhou, duke kërkuar paratë e tyre.









Protestuesit mbanin parulla që akuzonin zyrtarët lokalë dhe policinë për korrupsion, duke i bërë thirrje qeverisë qendrore të “dënojë ashpër Henanin”, raportoi AFP. Autoritetet lokale nuk komentuan menjëherë protestat, por policia në qytetin aty pranë Xuchang tha të dielën vonë se ata kishin arrestuar anëtarë të një “bande kriminale” të dyshuar për përfshirjen e tyre të dyshuar në një skemë për të fituar kontrollin e bankave lokale.

“Banda bëri transferime të paligjshme nëpërmjet kredive fiktive dhe përdori aksionet e saj, si dhe “manipulimin e drejtuesve”, për të marrë në mënyrë efektive disa banka lokale duke filluar nga viti 2011”, tha policia.

Rregullatori bankar dhe i sigurimeve i provincës tha gjithashtu të dielën vonë se po “përshpejtonte” planet për të trajtuar krizën financiare lokale dhe “të mbronte të drejtat dhe interesat ligjore të publikut më të gjerë”. Pamjet e tubimit të së dielës treguan protestuesit duke hedhur objekte, ndërsa një pjesëmarrës i tha AFP të dielën se demonstruesit u goditën dhe u plagosën nga njerëz të paidentifikuar.

Një tjetër video e verifikuar nga AFP tregonte një grua që qante duke u ankuar për paratë e saj të humbura. Një tjetër burrë me sy të fryrë tha se ai ishte rrahur nga persona të panjohur dhe ishte tërhequr zvarrë në autobus nga policia.

Disa demonstrues akuzuan zyrtarët për bashkëpunim me bankat lokale për të shtypur tubimet dhe autoritetet provinciale u dyshuan muajin e kaluar për abuzim me kodin e detyrueshëm shëndetësor të vendit për të ndaluar efektivisht protestuesit nga hapësirat publike.

Demonstratat janë relativisht të rralla në Kinën e kontrolluar fort, ku autoritetet zbatojnë stabilitetin social me çdo kusht dhe ku opozita shtypet me shpejtësi. Por qytetarët e dëshpëruar herë pas here kanë arritur të organizojnë tubime masive, zakonisht kur objektivat e tyre janë qeveritë lokale ose korporatat individuale dhe jo vetë Partia Komuniste. /bw