Lëvizja e duhur e BSH

Si kudo në botë, inflacioni i lartë dhe i vazhdueshëm do të dëmtojë ekonominë tonë këtë vit dhe vitin tjetër. Çmimet e rritura tej çdo parashikimi ulin dramatikisht fuqinë blerëse të shumicës së popullatës, qytetarëve me të ardhura modeste dhe shtresës së mesme, duke ulur ndjeshëm konsumin. Nga ulja e konsumit vuan rritja ekonomike dhe rritet pasiguria e bie optimizmi në ekonomi. Të gjithë këta faktorë të marrë së bashku gërryejnë të ardhmen ekonomike. Bankat qendrore kanë një mision dhe detyrë shumë të rëndësishme në këtë gjendje. Duhet të luftojnë me çdo kusht inflacionin e lartë, pa prishur ekulibrat e brendshëm makroekonomikë të vendeve të tyre. Mënyra më e efektshme e bankave qendrore për të luftuar inflacionin, është norma bazë e interesit e parasë, përmes rritjes së të cilës bankat qendrore përpiqen të ngadalësojnë huamarrjen dhe të nxisin kursimet drejt bankave tregtare, duke i tërhequr me nivele më të larta të interesit të depozitave për qytetarët. Këto ditë, Banka e Shqipërisë vendosi të rrisë për herë të dytë brenda pak muajsh normën bazë te interesit të parasë, për të frenuar inflacionin, i cili “lundron” në nivelet më të larta të 20 viteve të fundit. Norma bazë e interesit u rrit me 0.25 përqindje, duke kaluar në 1.25 përqind. Ky është vendimi i dytë i bankes sonë qendrore për të luftuar inflacionin, pas atij të marsit 2022, ku norma bazë u rrit nga 0.5 në 1 përqind. Në mars u shënua dhe kthesa e parë e detyrueshme e politikës sonë të lekut(monetare) nga kahu lehtësues, drejtim që kishte prej kohësh, në atë shtrëngues të moderuar. Ndër të paktat politika ekonomike efiçiente të realizuara në këto shtatë vitet e fundit tek ne është pa dyshim ajo monetare(e lekut), e zbatuar nga Banka e Shqipërisë dhe e pranuar si nga publiku vendas, ashtu edhe institucionet financiare ndërkombëtare, në rradhë të parë, Fondi Monetar Ndërkombëtar. Teoria dhe praktika botërore sugjerojnë se qëndrueshmëria e çmimeve është kontributi më i madh që një bankë qendrore mund të japë, për të mbështetur rritjen afatgjatë ekonomike të vendit. Gjatë shtatë viteve të fundit, këtë kontribut e ka dhënë dukshëm dhe bindshëm banka jonë qendrore, Banka e Shqipërisë. Këtë e vërtetuan edhe dy vitet shumë të vështirë të pandemisë 2020-2021 dhe vleresimet e raporteve monitorues të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Më konkretisht, nëpërmjet garantimit të stabilitetit të çmimeve, Banka e Shqipërisë jep një vlerë të shtuar të drejtpërdrejtë në ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë të vendit, në uljen e primeve të rrezikut, në rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe në përmirësimin afatgjatë të mirëqënies së qytetarëve. Ruajtja e vlerës së këmbimit të monedhës kombëtare, lekut, përbën ndoshta një nga arritjet më siguruese të Bankës së Shqipërisë, sidomos në këto kohë të turbullta lufte në Evropë dhe rritjeje galopante të çmimeve të karburanteve, të ushqimeve dhe të energjise elektrike kudo në botë. Banka jonë qendrore, me politikën e saj të matur dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë së vlerës së këmbimit të lekut, edhe pse nuk është detyra e saj e parë ligjore, jep siguri se gjendja jonë financiare si vend dhe ekonomi nuk do të përkeqësohet në të ardhmen, megjithë rrebeshin shumë të fortë të rritjes së çmimeve bazë dhe të inflacionit në tërësi. Të gjithë vepruesit në tregun e këmbimit valutor, por edhe eksportuesit dhe shumë sipërmarrës të sektorëve themelorë të ekonomisë, i kanë sytë tek banka jonë qendrore. Banka e Shqipërisë monitoron në mënyrë aktive kursin e këmbimit dhe e merr atë në konsideratë në hartimin e programit monetar. Vargu i instrumenteve të politikës monetare të disponueshme për autoritetet është zgjeruar në vitet e fundit, duke çuar në më shumë stabilitet dhe parashikueshmëri për lidhjen ndërmjet ndryshimeve në ofertën e parasë dhe ndryshimeve në nivelin e çmimeve. Gjithashtu, futja e instrumenteve indirekte të politikës monetare ka kontribuar në efektshmërinë e mekanizmit të transmisionit të kursit të këmbimit të politikës monetare në ekonominë tonë reale. Megjithëse presionet mbi çmimet pritet të zbuten në vitin e ardhshëm 2023, perspektiva e inflacionit është shumë shqetësuese edhe për këtë vit, pasi do të vijojnë mangësitë dhe problemet e mprehta në zinxhirët e furnizimeve. Banka e Shqipërisë, me ndërhyrjet e saj të matura dhe në kohën e duhur, shfaqet si garantuese e stabilitetit të kursit të këmbimit të lekut dhe të çmimeve, edhe pse këto të fundit do vijojnë të qëndrojnë tejet të larta edhe për 18 muaj të tjerë.