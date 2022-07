Rrahën të moshuarën dhe i morën paratë e pensionit nga banesa/ Arrestohet pas dy vitesh njëri nga autorët. Në kërkim bashkëpunëtori!

Një 27-vjeçar me iniciale V.N. është arrestuar nga policia pasi ishte shpallur në kërkim për një grabitje të ndodhur rreth dy vite më parë në fshatin Kqirë të Pukës.

Policia bën me dije se në kërkim është shpallur bashkëpunëtori i tij në këtë ngjarje. Në gusht të vitit 2020 ata akuzohen se kanë shkuar në banesën e 80-vjeçares Mrik Ndoja, dhe pasi e kanë goditur kanë marrë shumën 100.000 lekë të rinj, të cilat ajo i kishte grumbulluar nga pensioni.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.

Njoftimi i policisë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Harresa”. Kapet dhe vihet në pranga një shtetas i shpallur në kërkim për vjedhjen me dhunë, të një sasie parash, në një banesë. Nga strukturat e Komisariatit të Policisë Pukë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, në vijim të punës për kapjen e autorëve të ngjarjes së ndodhur më datë 20.08.2020, në fshatin Kqirë, Pukë, ku dyshohet se, në banesën e një shtetaseje të moshuar, u vodh me dhunë një shumë parash, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar “Harresa”. Si rezultat i këtij operacioni u kap dhe u ndalua shtetasi V. N., 27 vjeç, banues në fshatin Naraç, Vau i Dejës, i shpallur në kërkim pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë, me vendimin e datës 09.07.2022, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”. Ky shtetas, në bashkëpunim me shtetasin M. N. (i shpallur në kërkim), më datë 20.08.2020, gjatë natës, në lagjen “Kishagji”, në fshatin Kqirë, Pukë, kanë hapur me forcë derën e banesës së shtetases M. N., 80 vjeçe, të cilën e kanë goditur dhe më pas kanë marrë shumën 100.000 lekë të rinj, në këtë banesë. Vijon puna për kapjen e shtetasit M. N. Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.