Trazirat në Sri Lanka/ Vasili publikon videon e Kastriot Myftaraj: Parashikim më i qartë nuk bëhet! Ngjashmëria me Shqipërinë dhe prania e Soros flasin shumë!

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka shpërndarë një video të gazetarit të ndjerë Kastriot Myftaraj, i cili përpara shpërthimit të revoltës në Sri Lanka ka bërë një krahasim të saj me Shqipërinë dhe ngjashmëritë që ka mes dy vendeve për shkak të ndikimit të George Soros.

Përmes një postimi në Facebook, Vasili thekson se tragjedia ekonomiko sociale në Sri Lanka është e paralajmëruar edhe për Shqipërinë, ndaj ftoi të gjithë të reflektojnë pasi nesër do të jetë shumë vonë.

Postimi i Plotë:

Shiheni te gjithe ju lutem kete VIDEO. Eshte e dates 13 qershor 2022! Gazetari i ndjere Kastriot Myftari, disa jave perpara shperthimit te revoltes ne SRI LANKA, bente kete analize dhe parashikim, qe me i qarte nuk behet. Çfare ndodhi ne SRI LANKA, ngjashmeria tronditese me Shqiperine si dhe prania e Sorros ne menyre identike ne te dy vendet flasin shume. Shiheni dhe le te reflektojme te gjithe se bashku sot, sepse neser do te jete shume vone. SRI LANKA eshte nje tragjedi ekonomiko- sociale e paralajmeruar edhe per Shqiperine!