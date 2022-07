(VIDEO) Gjobë deri në 100.000 lekë/ Nga sot mendohuni mirë, nis dënimi i personave që hedhin sende nga makina!

Regjistrimi i aksidente të shumta rrugore nuk i ka ndërgjegjësuar shoferët që të lëvizin me makinë duke respektuar rregullat e qarkullimit rrugor.









Një prej tyre është edhe një qytetar me incialet B.K., i cili ecën me makinë ‘sikur është Zot’ i rrugës e duke mos respektuar jo vetëm rregullat e qarkullimit rrugor, por as normat etike.

Report tv ka publikuar një video ku shihet se si ai po lëviz në korsinë e shpejtësisë me 50 km/h, por jo vetëm. Ai është parë duke hedhur edhe kanoçe nga dritarja e makinës, për këtë është gjobitur.

Duhet thënë në fakt, se gjobitja e shoferëve që hedhin sende nga makina e tyre ka qenë e shkruar në Kodin Rrugor, por deri më tani nuk ishte raportuar asnjë rast nga zbatimi i saj në terren.

Në total për këto shkelje, B.K, është gjobitur me 110 mijë lekë, i është pezulluar patenta për 6 muaj si edhe i janë hequr 8 pikë.