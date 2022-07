Vuçiç nis negociatat për koalicionin qeverisës/ Flet deputeti shqiptar në Parlamentin serb, Kamberi: Nëse na vjen ftesa, do ta…!

“Nëse Koalicioni i Shqiptarëve të Luginës merr ftesë nga kabineti i Vuçiçit, ne do ta konsiderojmë atë ftesë, dhe mund të marrim pjesë në bisedime”, tha për Danas, Shaip Kamberi, kryetar i Partisë për Veprim Demokratik.









Ai shton se prioritet i partisë së tij nuk është të jetë pjesë e qeverisë, por zbatimi i plotë i Planit Shtatëpikësh. Vuçiç do të bisedojë me listat e pakicave në ditën e parë të konsultimit. Thirrjes për konsultime do t’i përgjigjet Unioni i Hungarezëve të Vojvodinës, i cili prej shumë vitesh ka bashkëpunim të mirë me progresistët.

Kryetari i Kuvendit të AP Vojvodinës dhe Unionit të Hungarezëve të Vojvodinës, Ištvan Pastor, para pak kohësh deklaroi se kjo parti është e gatshme të jetë pjesë e shumicës parlamentare dhe të marrë pjesë në punën e qeverisë nga pozita e sekretarit shtetëror.

Kryetari i DSH-së në Vojvodinë, Tomislav Zhigmanov, vëren se partia e tij ende nuk është kontaktuar zyrtarisht nga SNS-ja për formimin e Qeverisë së re të Serbisë, por rikujton se partia e tij ka shprehur gatishmërinë për të biseduar përmes mediave.